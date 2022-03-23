開經絡按摩保健課 汐止自強里民好實用

最近疫情比較鬆綁，汐止區自強里去年很受歡迎經絡課程，又再度重新開課，一樣是由中藥、中醫底子的里長康金龍擔任講師，教導學員們一些經絡按摩技巧，里民說經常肩頸酸痛，這堂課真的好實用。

自強里長康金龍表示，希望透過經絡按摩課程，和里民們分享健康保健，希望讓里民利用技巧手法做自我保健的方式，基本上里民都對這個很有興趣，現在是今年春季班開課，像去年學員就爆滿。

去年很受歡迎的經絡按摩保健課程，今年再度開課，不少學員們回鍋再學習，也有新來的伙伴，里長在前面講解，學員們不但聽的認真，也不停作筆記，就怕會忘了，中間也不斷提問題，像是經常肩頸酸痛，還是落枕，該怎辦，講師也現場示範，包括按摩手法，按那個穴位等等，大家都湊過來仔細看，本來肩頸不舒服，在講師按了幾下後，學員說真的很有感。

里民說，在生活中有時候會這邊酸那邊痛，剛好里長很好有開這個課就趕緊報名學習，里長教的很好，而且還會做一些示範，像是自己這一、兩天肩頸酸痛還是落枕，里長示範按摩後，真的有舒緩，所以，覺得這堂經絡課很好，也鼓勵很多人一起來上課。

自強里長康金龍指出，大部分會遇到的就是會酸痛，所以課堂上會教經烙穴道上的按摩，可以達到舒緩保健，希望里民每個都健康，如果有空都可以一起學習。

肩頸酸痛，或是手腳那裡酸，似乎很多人都有，生活化的課程，很受歡迎，而里長康金龍之前也曾經在科大，以及法鼓山社大及汐止社大教學，在活動中心開課，和大家分享，兼顧里民健康。