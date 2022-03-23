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新北市美術館面臨工料壓力 力拚9月開放戶外區

中央社 / 新北23日電

新北美術館工程面臨缺工且鋼構、鋁帷幕等原物料上漲；市府工務局今天表示，新工處每星期督導進度，盼戶外園區9月可開放，主體工程年底可完成。

新北市政府文化局長龔雅雯今天在市政會議中，專題報告文化事務推動成果時表示，新北市美術館戶外園區可望於9月開放，優先提供市民使用；主體工程希望於今年年底完成，後續將規劃相關室內裝修。

市府工務局長詹榮鋒下午接受中央社記者電訪表示，目前公共工程面臨缺工、缺料的壓力，尤其，新北市美術館使用大量的鋼構材料、金屬鋁製帷幕等，承包商必須與其他營建廠商一起搶人、搶物料，才能追上工程進度。

詹榮鋒舉例，1公噸的鋼筋從新台幣1萬4000元，一路飆漲至1萬8000元，近日還上漲到1公噸2萬元，這些都是營建商的沉重壓力。營造工程物價持續上漲，且漲幅愈來愈大，將影響公共工程及民間營造業投入成本。

他說，雖然契約會訂定調整營造工程物價指數，但比不上原物料上漲的幅度，為擔心影響工程進度，工務局新建工程處每星期都開會並親自督導進度，盼望9月可完成藝術街坊的外部工程，也希望主體工程可在年底如期如質完工。

市府文化局透過新聞稿表示，新北市美術館座落於鶯歌與三峽兩座老鎮間，規劃串連戶外園區，提供民眾一個結合藝術、生態及休閒的全齡藝術休閒園區。

文化局說，主體工程如能在今年底完成，後續還有室內裝修工程，期間還需進行「靜置期」、與專家研討等準備工作，距離開美術館開館開園還需一段時間。

龔雅雯告訴中央社記者，未來美術館整體營運範圍，除美術館建築主體外，還包含基地內的三鶯藝術村，及逾10公頃戶外園區，將結合周邊的鶯歌國民運動中心、大漢溪自行車道及水資源中心，打造結合生態、藝術與休閒的特色園區。

美術館 文化局 新北

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