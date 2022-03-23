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汐止國小設備提升 新北市議員助購電子黑板

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪協助汐止國小添購19台的觸控電子黑板，讓老師教學更豐富多元。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪協助汐止國小添購19台的觸控電子黑板，讓老師教學更豐富多元。 圖／觀天下有線電視提供

汐止國小教學設備再提升，取代傳統黑板，新北市議員張錦豪協助學校添購19台的觸控電子黑板，讓老師教學更豐富多元，另外，因為校園的飲水機大概已經十幾年，所以，這次協助汰舊換新，讓學生有更健康的飲用水。

汐止國小校長王俊杰指出，很感謝議員張錦豪補助學校130萬跟教育局爭取19台觸控電子黑板，對於老師的教學很有幫助，同時學生在學習上更加有興趣，另外，因為，不是用以前傳統的粉筆，而是用無塵粉筆，這樣就沒有粉塵的現象，對於師生健康有幫助。

新北市議員張錦豪表示，協助學校添購了19台的觸控螢幕及水擦黑板，引進更好的教學設備，讓孩子們有更好的學習，希望從高年級未來再延伸到中年級低年級。另外，也對學生健康很有幫助的，就是這次也一併以建議款補助汐止國小飲水機全面更新，讓學童可以喝到更好的水質，全方位照顧到學生。

王俊杰說，感謝議員張錦豪對學生飲用水品質及健康的重視，學校原本的舊飲水機平均年齡差不多都十年了，最早的還有民國94年的，距離現在已經17年了，感謝議員補助60萬的經費，將全校的飲水機全部更換。

飲水機 汐止 新北

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