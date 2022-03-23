傳承百年雙溪平林里迎媽祖 街頭巷尾好熱鬧

今(23)日農曆2月21日是雙溪區平林里迎媽祖的日子，來自全台各地廟宇的媽祖及陣頭都來湊熱鬧，一行人從活動中心出發一路經由基福公路再到梅竹蹊，沿路都有民眾在家門口前擺設香案，還準備點心供遶境民眾享用，也讓這百年傳統熱鬧得延續下去。

平時幽靜的雙溪區在農曆2月21日這天特別熱鬧，這天是平林里迎媽祖遶境的活動，已傳承百年的繞境活動，今年因為疫情趨緩而得已舉辦，參與遶境的人都必須實名制及量測體溫登記，防疫工作完全不馬虎，但是民眾都說，好久沒有這麼熱鬧了，防疫工作嚴格一點也無所謂。

往年平林里媽祖遶境，在外地的遊子也會回到家鄉，平時寥寥無幾的街道，今天充滿人潮，有人攜家帶眷參加遶境，手持香柱，只要有隊伍經過，就虔誠敬拜，中場休息還有信徒準備的各式點心讓大家吃到飽。

平林里長黃添松表示，平林里在里辦公室的推廣下，傳承著傳統信仰習俗，不僅繞境活動的起點、終點都選在里活動中心，還分為農曆二月媽祖遶境、十月謝平安的兩大祈福儀式，今年疫情較為趨緩，傳統信仰活動照常舉行，但防疫工作一點都不鬆懈。