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淡水草東公托中心啟用 坐擁首排山水美景

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水草東公共托育中心開幕，讓父母可以安心將孩子托育在這溫馨的環境。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水草東公共托育中心開幕，讓父母可以安心將孩子托育在這溫馨的環境。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市今(23)日在淡水草東公共托育中心歡慶第102家公托中心開幕，草東公托中心擁有觀音山麓及淡水河海交會無敵美景，抬頭即可望見金色水岸，讓父母可以安心將孩子托育在這溫馨的環境。

新北市長侯友宜和受委辦的伊甸社會福利基金會董事長羅紀琼、市議員蔡錦賢、鄭宇恩、陳偉杰、淡水區長巫宗仁，以及社會局副局長吳淑芳和多位在地里長，一起將氣球拉起，紅布幔秀出「第102家公托」、「幸福成家」，象徵淡水草東公托中心正式啟用。

市長侯友宜表示，伊甸社會福利基金會是國內知名服務身障朋友的團體，在兒童早療方面也有豐富的經驗，4年前曾承接瑞芳公共托育中心，這次再帶領專業托育人員承接淡水草東，相信伊甸除會將托育服務做好之外，也能額外貢獻早療專業知能，提供社區親子服務，傳達正確早療觀念與預防措施。

侯友宜強調，新北市公托數量佔全國約一半，從100年迄今累計收托1萬8,340人，收托數超過5都總和，加上私立托嬰中心181家、4,283位居家托育人員，全市家外托育率41％，超越OECD（經濟合作暨發展組織）的36％。

在草東公托主任康菀玲的帶領下，市長侯友宜入內參觀「水筆仔」、「小白鷺」、「彈塗魚」等班級教室，並和小孩一起玩堆積木城堡。

侯友宜說，草東公托中心是運用淡水區公所舊址設置而成，前有淡水老街，後有觀音山及淡水河口美景，從二樓托育空間放眼望去，視野遼闊，河岸景觀盡收眼底，環境非常舒適宜人，讓嬰幼兒在陽光與山河美景中快樂成長、茁壯。

社會局副局長吳淑芳表示，淡水草東公托中心收托60名0-2歲嬰幼兒，即日起開放網路報名，至4月19日下午5時止。為增進家長掌握新北市公共托育最新訊息，歡迎家長上社會局網站、新北育兒資訊網、「友善公托、幸福新北」Fb等查詢。

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