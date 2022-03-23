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被空襲去哪躲？ 新北有30間活動中心地下室可防空避難
近期俄烏戰爭延燒，有不少民眾好奇哪裡可以作為防空洞。新北民政局指出，有30間市民活動中心地下室可作為防空避難室，若戰爭發生時，由國防部發布管制疏散命令，將開放民眾進入避難。
民政局長柯慶忠表示，市民活動中心除了是各區各里集會場所，也能提供緊急避難及充當前進指揮所，比如去年燦樹颱風撲台，市府憂心部分社區恐有落石威脅，而進行預防性撤離，瑞濱市民活動中心就收容28人。
而民政局列管之498間市民活動中心，考量不同災害之防災設備設施、地形狀況及人口分布等因素，結合市府社會局、警察局和區公所資源，讓其中139間市民活動中心可做為避難及收容所，有30間市民活動中心地下室可做防空避難室使用。
民政局提醒民眾，平時居家備妥飲用水、乾糧、緊急照明、醫療用品做好避難包，以便不時之需，並留意居家周遭建築物有設置「防空避難設備」標誌牌或貼紙，上頭會記載編號、總容量人數，以及分配自用與否、流通人口等資訊，待有需求時就會開放民眾避難。
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