被空襲去哪躲？ 新北有30間活動中心地下室可防空避難

近期俄烏戰爭延燒，有不少民眾好奇哪裡可以作為防空洞。新北民政局指出，有30間市民活動中心地下室可作為防空避難室，若戰爭發生時，由國防部發布管制疏散命令，將開放民眾進入避難。

民政局長柯慶忠表示，市民活動中心除了是各區各里集會場所，也能提供緊急避難及充當前進指揮所，比如去年燦樹颱風撲台，市府憂心部分社區恐有落石威脅，而進行預防性撤離，瑞濱市民活動中心就收容28人。

而民政局列管之498間市民活動中心，考量不同災害之防災設備設施、地形狀況及人口分布等因素，結合市府社會局、警察局和區公所資源，讓其中139間市民活動中心可做為避難及收容所，有30間市民活動中心地下室可做防空避難室使用。