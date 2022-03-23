快訊

南韓總統文在寅堅持做好做滿 繼任者尹錫悅大表不滿

LINE瘋傳私密裸照影射高嘉瑜 散布來源竟是航警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被空襲去哪躲？ 新北有30間活動中心地下室可防空避難

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
瑞芳區瑞濱活動中心在去年燦樹颱風時發揮臨時收容所功能。圖／新北民政局提供
瑞芳區瑞濱活動中心在去年燦樹颱風時發揮臨時收容所功能。圖／新北民政局提供

近期俄烏戰爭延燒，有不少民眾好奇哪裡可以作為防空洞。新北民政局指出，有30間市民活動中心地下室可作為防空避難室，若戰爭發生時，由國防部發布管制疏散命令，將開放民眾進入避難。

民政局長柯慶忠表示，市民活動中心除了是各區各里集會場所，也能提供緊急避難及充當前進指揮所，比如去年燦樹颱風撲台，市府憂心部分社區恐有落石威脅，而進行預防性撤離，瑞濱市民活動中心就收容28人。

而民政局列管之498間市民活動中心，考量不同災害之防災設備設施、地形狀況及人口分布等因素，結合市府社會局、警察局和區公所資源，讓其中139間市民活動中心可做為避難及收容所，有30間市民活動中心地下室可做防空避難室使用。

民政局提醒民眾，平時居家備妥飲用水、乾糧、緊急照明、醫療用品做好避難包，以便不時之需，並留意居家周遭建築物有設置「防空避難設備」標誌牌或貼紙，上頭會記載編號、總容量人數，以及分配自用與否、流通人口等資訊，待有需求時就會開放民眾避難。

市民活動中心除了是各區各里集會場所，也能提供緊急避難及充當前進指揮所。圖／新北民政局提供
市民活動中心除了是各區各里集會場所，也能提供緊急避難及充當前進指揮所。圖／新北民政局提供

俄烏戰爭 警察 新北

延伸閱讀

店家安裝隔熱設備 新北最高補助10萬

獨／這原因讓新北四連霸議員鄭戴麗香今年決定不選了!

感恩南山觀音寺長期投入公益 侯友宜贈匾「慈航普度」

清明節追思 新北規畫140個服務站、27條掃墓接駁專車

相關新聞

新北推囤房稅最高3.6% 預估增加5.87億入市庫

新北市曾針對非自住房屋第四戶，提高囤房稅至2.4％，不過隔年又調降為1.5％。隨著六都囤房稅議題再度成為焦點，新北市今日...

北市國中生確診 周邊國小緊張「禁家長入校」

北市南門國中今出現一例學生確診，教育局表示，已立即安排該班級師生採檢並居家隔離10日，並擴大採檢該校及共用校區之學校教職...

被空襲去哪躲？ 新北有30間活動中心地下室可防空避難

近期俄烏戰爭延燒，有不少民眾好奇哪裡可以作為防空洞。新北民政局指出，有30間市民活動中心地下室可作為防空避難室，若戰爭發...

新北首場校園就業博覽會今起跑 釋出4700個職缺、媒合率4成

拚畢業即就業，新北市勞工局攜手青年局，將與轄內大專院校合辦9場校園就業博覽會，首場校園就博會將今天在淡江大學正式起跑，勞...

不滿柯文哲濫用行政資源 藍議會黨團明將杯葛施政報告

台北市長柯文哲任期剩下倒數9個月，台北市議會新會期今天開議，台北市長柯文哲明天下午將赴議會專案報告。國民黨北市議會黨團不...

黃腳虎頭蜂攻擊性強 獸醫新裝助攻 拆除2個籃球大蜂窩

新北市動物保護防疫處瑞芳動物之家接獲通報，三貂嶺車站附近步道旁有虎頭蜂窩，駐區獸醫王嚴緖到場查看，發現蜂窩約2個籃球大，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。