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新北首場校園就業博覽會今起跑 釋出4700個職缺、媒合率4成

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
首場校園就博會將今天在淡江大學正式起跑，勞工局統計，現場媒合率約41％。記者江婉儀／攝影
首場校園就博會將今天在淡江大學正式起跑，勞工局統計，現場媒合率約41％。記者江婉儀／攝影

拚畢業即就業，新北市勞工局攜手青年局，將與轄內大專院校合辦9場校園就業博覽會，首場校園就博會將今天在淡江大學正式起跑，勞工局統計，現場總計邀請94家廠商，釋出超過4700個職缺及660個兼職職缺，媒合率約41％。

新北市長侯友宜今出席就業博覽會，侯友宜表示，新北市是大台北地區的中心，不僅在軌道建設上連結周邊基隆、台北與桃園，也引進許多產業，讓擁有不同專業的年輕人都可以在地就業、就地發展。市府也推出許多青年政策，如提供有創業夢的青年辦理貸款，歡迎多加利用，在新北市勇敢逐夢。

就業服務處指出，本次參與徵才廠商數與去年相仿，但釋出職缺較以往增加4成4，顯示疫後缺工擴散到各大企業，紛紛搶進校園提前搶才。其中佔比最高的廠商是科技製造業有42家，佔總廠商數4成5，電子零件熱門股欣興電子、5G通訊的緯創資通都開出破百職缺，另外包括上銀科技、力積電、正崴精密、穩懋半導體等起薪上看40K。

至於參與廠商家數第2高的一般服務業，安永聯合會計師事務所一口氣開出650個職缺，有初階審計人員、資訊安全顧問、數據分析顧問等13種職務，且薪資從34K起跳。永慶及信義房屋更是直接開出50K薪資，徵召有熱忱且願意挑戰高薪的年輕人。

就業服務處統計，今天就博會參加人數2083人、其中1603人次投遞履歷，廠商擬錄用658人次，初媒合率約達41％。

此外，徵才現場也規劃了「青年服務主題區」，設有青年就業專區、VR科技求職專區、履歷健診及「大學堂Collegetone」等攤位，活動詳情請上「新北市人力網」或電洽就服處免付費專線0800-091-580。

首場校園就博會將今天在淡江大學正式起跑，勞工局統計，現場媒合率約41％。記者江婉儀／攝影
首場校園就博會將今天在淡江大學正式起跑，勞工局統計，現場媒合率約41％。記者江婉儀／攝影

青年 侯友宜 新北

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