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新北推囤房稅最高3.6% 預估增加5.87億入市庫

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市今在市政會議上通過，針對非自住房屋2戶者提高至2.4%，持有3戶以上提高至3.6%，將影響3.2萬人共10.1萬戶。本報資料照片
新北市今在市政會議上通過，針對非自住房屋2戶者提高至2.4%，持有3戶以上提高至3.6%，將影響3.2萬人共10.1萬戶。本報資料照片

新北市曾針對非自住房屋第四戶，提高囤房稅至2.4％，不過隔年又調降為1.5％。隨著六都囤房稅議題再度成為焦點，新北市今日也在市政會議上通過，針對非自住房屋2戶者提高至2.4%，持有3戶以上提高至3.6%，將影響3.2萬人共10.1萬戶，最快2023年開徵，預計增加5.87億的稅收。

新北市2017年曾調高囤房稅，非自住房屋第四戶（含）稅率為2.4％，不料隔年新北議會提案修正調降為1.5％，2019年1月實施至今剛滿兩年，財政局預計朝向差別稅率來課徵，局長李泰興表示，目前新北市有10.1萬人持有非自住宅17萬戶，持有一戶者約有6.9萬人占40％，持有2戶者約1.8萬人占18%，不過持有3戶以上者，僅1.4萬人卻持有7萬戶，占42%。

此次非自住2戶及3戶以上者，稅率調漲分別至2.4%、3.6%，平均漲幅1.6倍，估計房屋稅將從原本8千到9千元漲為1.5萬至1.6萬元。若自治條例議會三讀通過後，預計增加5.87億的稅收。不過公益性房屋（學生宿舍、勞工宿舍）、包租代管、社會住宅無論幾戶，將維持1.5％。

李泰興指出，本次修法對持有3戶以內自住房屋不受影響，仍維持現行稅率1.2%課徵，因此約2.9萬人，共8.2萬戶受影響，僅佔市民2%。此外，建商新建房屋2年內稅率仍維持1.5%；超過2年且未滿5年未出售者，稅率提高至2.4%；5年以上未出售者，稅率提高至3.6%，以促使建商加快釋出，滿足購屋者購屋需求。

然而外界憂心提高囤房稅，恐將轉移到租客身上，李泰興認為，房屋租賃市場目前仍不夠透明，自治條例也並未調漲包租代管、社會住宅的稅率，因此當有更多租金實惠的空房釋出到租賃市場，民眾就會去選擇較便宜的房屋，盼透過市場機制去抑制房東漲租金。

社會住宅 宿舍 新北 囤房稅

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