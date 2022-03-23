不滿柯文哲濫用行政資源 藍議會黨團明將杯葛施政報告
台北市長柯文哲任期剩下倒數9個月，台北市議會新會期今天開議，台北市長柯文哲明天下午將赴議會專案報告。國民黨北市議會黨團不滿柯文哲任內頻頻濫用市府資源、圖利民眾黨等行政不中立情形，下午舉行黨團大會時決議明天上午先開記者會，列舉柯文哲、黃珊珊行政不中立事跡，並在下午柯文哲赴議會做施政報告時，杯葛柯文哲上台。
國民黨議會黨團書記長秦慧珠說，今年是選舉年，但柯文哲行政不中立，濫用行政資源，民眾黨「寄生市府」，副市長黃珊珊要選舉也寄生市政府，民眾黨甚至還寄生市議會，柯文哲濫用資源，圖一黨一已之利，紀錄不良，因此要 要強力監督。
秦慧珠還說，柯文哲甚至把台北市的資源拿到外縣市，「一日北高」讓民眾黨候選人沾台北市自行車的資源，把市政資源給其他各縣市的民眾黨議員候選人用。明天柯文哲赴議會施政報告前，黨團會先開記者會，公布柯文哲不遵守行政中立的事蹟。
另外，議會還要監督北市的社宅、大巨蛋，還有柯文哲誇口的市場改建，但捷運環狀線工程卻發包不出去， 還有捷運公司經營不善，營運績效都產生很大的問題，明天上午記者會後，下午柯文哲上台施政報告前，黨團會有杯葛動作。
民進黨北市議會黨團總召江志銘指出， 這會期監督重點，包括柯文哲已經當了快8年市長，最後任期卻連大巨蛋、雙子星案都沒有完成，這兩案都是前市長郝龍斌留下的，柯文哲這8年來若沒有任何建設就算了，至少前朝留下來的要完成。
另外，江志銘表示，捷運環狀線南北環段工程標不出去，雖然受景氣、疫情影響，但問題總是要積極處理，不能用疫情塘塞過去，例如20、30億的標案，可以拆成小標，每標5、6億，吸引廠商投標意願，不要再讓工期延宕。
新黨黨團召集人潘懷宗議員表示，新黨黨團將在本會期內，針對市政重要議題，進行嚴格監督，替台北市民把關。首先，將要求柯文哲市長針對數個市場改建案進行專案報告，目前在普遍面臨通貨膨脹和缺工缺料的情況下，如何確保每個市場改建案都能如期順利完成，已經讓即將卸任的柯市長面臨重大挑戰，先決條件是不能頭洗一半就走人，把爛攤給下任市長收拾。
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