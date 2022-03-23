清明將屆湧掃墓人車潮 新北推交通資訊懶人包

清明連假將屆，近期各墓區已陸續出現人潮，新北市交通局彙整「新北市清明連假交通資訊懶人包」方便掃墓民眾避開塞車，另外也鼓勵以「新北市線上追思祭拜系統」遙祭先人。

新北市政府交通局今天發布新聞稿表示，清明4月2日至5日4天連續假期預計湧現返鄉掃墓車潮，彙整「新北市清明連假交通資訊懶人包」，提供市區道路與風景區易壅塞路段、時段及新北市掃墓交通資訊，民眾並可透過懶人包上的QR Code連結進入，查詢相關資訊。

市府交通局交通安全科科長林碧芬在新聞稿中指出，各墓區已陸續出現掃墓車潮，包含五股區孝義路墓園周邊、三芝區北新路北海福座周邊及中和區興南路二段往龍陵紀念墓園皆為易壅塞路段。

林碧芬表示，為維持各墓區交通順暢及人車安全，通往各公墓主要路口都將設置交通管制點，管制車輛進出，掃墓民眾可多利用大眾運輸工具轉搭接駁車。