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黃腳虎頭蜂攻擊性強 獸醫新裝助攻 拆除2個籃球大蜂窩

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
黃腳虎頭蜂是國內7種虎頭蜂種類中較小體型，但攻擊性強的蜂種。圖／新北市動保處提供
黃腳虎頭蜂是國內7種虎頭蜂種類中較小體型，但攻擊性強的蜂種。圖／新北市動保處提供

新北市動物保護防疫處瑞芳動物之家接獲通報，三貂嶺車站附近步道旁有虎頭蜂窩，駐區獸醫王嚴緖到場查看，發現蜂窩約2個籃球大，推測是黃腳虎頭蜂窩。因為動保處已採買新式達人捕蜂裝，著好裝備不用2分鐘，隨即架梯爬上去，把虎頭蜂窩所在樹枝鋸下，完成蜂窩摘除任務。

有人在三貂嶺火車站前往往碩仁國小途中，發現步道旁的樹上有一顆巨大虎頭蜂窩，高度約有2層樓高，拍照後上傳臉書瑞芳大小事社團，提醒各方人士注意。瑞芳區公所人員得知後，通知瑞芳動物之家協助摘除。

王嚴緒查看過後，判斷是黃腳虎頭蜂窩，在國內7種虎頭蜂種類中屬於較小體型，但攻擊性強的蜂種，還好有人警覺性高，發現後通報並及時摘除，讓前往三貂嶺遊玩的民眾免受恐懼，近期例假日三貂嶺步道常見遊客踏青，如果有人被虎頭蜂攻擊，後果不堪設想。

王嚴緖表示，舊式白色捕蜂裝備厚重，著裝過程需要2人合作，也較費時。動保處新採購的達人捕蜂裝，可自行著裝完成，時間只需2分鐘。這套裝備重量輕，面罩部位通風良好，不易產生霧氣，手套、雨鞋與捕蜂裝一體成形，增加捕蜂過程安全性，對捕蜂人員來說是一大利器。

新北市動保處表示，民眾住家周圍若發現蜂窩，切勿自行摘除，避免遭受蜂螫受傷。民眾可通報1999或動保處(02)2959-6353派員摘除，協助民眾解除虎頭蜂螫危機。

舊式白色捕蜂裝較厚重，雨鞋與手套需額外穿戴，通常要2人合作穿戴。圖／新北市動保處提供
舊式白色捕蜂裝較厚重，雨鞋與手套需額外穿戴，通常要2人合作穿戴。圖／新北市動保處提供
新北市瑞芳區三貂嶺火車站往碩仁國小步道旁樹上有黃腳虎頭蜂窩，高度位在約2層樓高。圖／新北市動保處提供
新北市瑞芳區三貂嶺火車站往碩仁國小步道旁樹上有黃腳虎頭蜂窩，高度位在約2層樓高。圖／新北市動保處提供
新北市瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖摘除黃腳虎頭蜂窩，約兩個籃球大小。圖／新北市動保處提供
新北市瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖摘除黃腳虎頭蜂窩，約兩個籃球大小。圖／新北市動保處提供
新式達人捕蜂裝輕薄好用，雨鞋手套是一體式，可自行迅速穿戴。圖／新北市動保處提供
新式達人捕蜂裝輕薄好用，雨鞋手套是一體式，可自行迅速穿戴。圖／新北市動保處提供

瑞芳 動物之家

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