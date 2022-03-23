淡水草東公托中心今開幕 侯：期盼年底再增18家

淡水草東公托中心今天開幕，也是新北市第102家公托中心。新北市長侯友宜表示，期待到年底前可以再增加18家公托，達成設置120家公托的目標。社會局表示，因疫情缺工缺料有延宕進度，但過年後積極推動，中和、板橋、永和也將再設公托，預計最快6月。

淡水草東公共托育中心是運用位於淡水老街上的淡水區公所舊址設置而成，有著觀音山及淡水河畔得天獨厚地理優勢，從托育空間放眼望去，視野遼闊，河岸美景，盡收眼底，環境非常舒適宜人，獨特景緻絕對是淡水草東公托的重點特色，可稱擁有海景第一排的托育空間。

侯友宜表示，伊甸社會福利基金會是早療教育的領頭羊，這是基金會時隔4年後，再次帶著專業團隊承接淡水草東公共托育中心，相信伊甸借助早期療育工作深耕經驗，使托育服務除基本照顧外，更具有早療專業知能的加乘作用，並期望透過托育與社區親子服務傳達正確早療觀念與預防措施，提供家長與市民更多元的專業諮詢與資源連結。

社會局表示，陸續還在規劃中或是還在施工，去年因為疫情缺工缺料，過年後就陸續推動，場地都找到了，新建建物完工後就可進場裝潢，努力達成。接下來中和、板橋、永和都會設置公托，最快預計6月開幕。

社會局長張錦麗表示，淡水草東公共托育中心收托60名0至2歲嬰幼兒，自3月23日下午2時30分起開放網路報名，至4月19日下午5時止。