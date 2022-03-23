柯文哲東區門戶指標案 「南港之心」二闖環評成功

「東區門戶計畫」為台北市長柯文哲重要施政之一，北市環評大會去年9月審查「南港之心案」，因建築物鄰近南港車站，多位環委憂心施工會影響捷運、台鐵、高鐵的軌道安全，並對噪音、震動、室內空品等有疑慮，今再召開會議二度審查，環委針對交通、再生能源、鳥擊等提出建議，開發單位也提出回應，並承諾再提高再生能源比例，環委最終通過此案。

南港商三特公辦都更案「南港之心」，北臨市民大道八段、南臨忠孝東路七段、西臨南港車站、東南方為變電所所圍街廓，土地為台鐵局所有，基地地處東區門戶計畫核心，由潤泰創新取得最優申請人。基地面積2萬6047平方公尺，規畫興建1幢4棟，1棟地上32層辦公大樓、3棟地上37層住宅大樓，將進駐商場、住宅、辦公室、轉運站及會議中心。

環委林鎮洋指出，若連續多天下雨，雨水回收系統恐一天就集滿無法使用；產發局副局長王三中說，契約用電應受再生能源條例約束，要依契約容量10％設置再生能源設備，開發單位要針對不足部分說明解決辦法。開發單位回應，未來雨水回收系統將緊鄰滯洪池，若雨水回收池滿了，水可溢流到滯洪池。

環委龍世俊表示，建案為北市指標性建物，近年有新的方式是採類似玻璃帷幕設計，但具發電功能，建議某幾層樓採用這樣設計，補足太陽能發電部分；環委張添晉說，基地旁有台電變電站，5樓以上就可看到，恐影響景觀，現用退縮空間及綠美化方式解決，但仍盼開發單位持續與台電溝通，將變電箱地下化。

環委鍾慧諭指出，建案基地鄰近三鐵共構，盼開發單位估算公共運輸進入基地的排碳量，並多鼓勵大眾使用公共運輸；環委張尊國表示，建物高度高，恐有鳥擊問題，要找出預防措施，另也建議評估未來進駐人口、商業面積，並比較就有排放量與未來總碳排量，認為使用更先進計畫，應可減少碳排放。

開發單位、北市都市更新推動中心表示，太陽能若不足，地下室可做儲設施補足，並承諾原規畫設置用電量5％再生能源提高至10％；開發單位指出，因建案7樓以下都是停車場，變電箱對住戶景觀影響不大，未來外牆也會用不反光材質、反射率大於0.25的玻璃，並在室內裝設窗簾避免反光造成鳥擊。