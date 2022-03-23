快訊

直播／本土+2例分布雙北 境外95例自越南入境最多

和平院區護理師染疫延燒 讀國中小孩確診、校方急快篩

北捷全面體檢電扶梯煞車功能 與新埔站同機型都正常

中央社 / 台北23日電

捷運新埔站日前發生電扶梯下滑事故，北捷今表示，同機型248台電扶梯煞車功能皆正常，從今天起一個月全面檢測1194台電扶梯煞車功能，期間部分電扶梯暫停運轉。

台北捷運新埔站日前有電扶梯失速下滑使民眾受傷，原因是外齒盤軸向位移、齒輪空轉，導致煞車迴路異常。

北捷今表示，要求廠商針對同機型248台扶梯進行煞車功能檢測，已回報檢查結果均正常。

北捷指出，各車站、貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋等共1194台電扶梯，從今天開始進行為期一個月「電扶梯煞車功能專案檢測計畫」，營運時間內離峰及夜間時段期間，針對電扶梯煞車功能相關檢測，務必確認安全無虞。

北捷表示，檢查期間部分電扶梯將暫停運轉，造成旅客不便，敬請見諒；此外，專案小組成員也會針對同機型248台扶梯進行複檢，確保系統安全。

北捷 台電 捷運

延伸閱讀

北捷軌道起火還要求司機通過 北捷：2017年修改相關SOP

議員指軌道起火仍讓列車通過 北捷：符合程序

電扶梯與東明社宅關人電梯同廠商 北捷：為個案事故

新埔站失速電扶梯使用年限早逾期 議員曝北捷還有23座

相關新聞

柯文哲東區門戶指標案 「南港之心」二闖環評成功

「東區門戶計畫」為台北市長柯文哲重要施政之一，北市環評大會去年9月審查「南港之心案」，因建築物鄰近南港車站，多位環委憂心...

嫌狗太吵竟打死牠 動保處緊急安置他家另一隻狗防不測

新北市瑞芳區徐姓男子疑躁鬱症發作，拿棒球棒活活打死家中養的狗「滿滿」。4歲孫子在幼兒園說出這件事，新北市動物保護防疫處輾...

石門水庫停車漲價新制4/9上路 入園免費申辦不踴躍

桃園市石門水庫入園車輛停車費大幅漲價及改採電子感應收費系統，周邊7區郷鎮居民採申辦車牌入園優惠登記制，市政府觀旅局今天上...

黃腳虎頭蜂攻擊性強 獸醫新裝助攻 拆除2個籃球大蜂窩

新北市動物保護防疫處瑞芳動物之家接獲通報，三貂嶺車站附近步道旁有虎頭蜂窩，駐區獸醫王嚴緖到場查看，發現蜂窩約2個籃球大，...

淡水草東公托中心今開幕 侯：期盼年底再增18家

淡水草東公托中心今天開幕，也是新北市第102家公托中心。新北市長侯友宜表示，期待到年底前可以再增加18家公托，達成設置1...

市政會議再提民調 侯友宜提醒各局處「不要受影響」

聯合報系民調中心公布最新六都民調，其中新北市長侯友宜雖個人滿意度破九成，但在幸福感、城市光榮感皆排名第四，引發關注。而侯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。