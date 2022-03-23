石門水庫停車漲價新制4/9上路 入園免費申辦不踴躍

桃園市石門水庫入園車輛停車費大幅漲價及改採電子感應收費系統，周邊7區郷鎮居民採申辦車牌入園優惠登記制，市政府觀旅局今天上午表示， 8天來估計3000餘人申辦，居民申請率並不踴躍。

石門水庫原定4月1日起調漲入園停車收費，新制機車50元、小車120元、遊覽車400元，漲幅從33%到66%，漲幅驚人。

市政府、北水局為配合入園新制電子收費系統測試，自3月26日至4月8日測試期間遊客入園免收費，自4月9日起實施收費新制及電子收費系統，7區鄉鎮居民須憑申辦車輛登記才能入園免費惠，每天晚上6時到翌日早上8時仍維持免費優惠。

市府觀旅局表示，因應居民反映自3月15日起提前在坪林收費站旁漫步咖啡廳受理居民申辦入園車輛免費登記，另自21日起增設大溪、龍潭區公所申辦服務台受理辦理，符合資格居民憑身分證正本及行車執照，每人申請1輛汽車或機車當年度免費進出園區。