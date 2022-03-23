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市政會議再提民調 侯友宜提醒各局處「不要受影響」
聯合報系民調中心公布最新六都民調，其中新北市長侯友宜雖個人滿意度破九成，但在幸福感、城市光榮感皆排名第四，引發關注。而侯友宜今日出席市政會議最後提及，不要受民調高低影響，各局處除了檢視自己的缺點外，原本的工作還是要去做。
聯合報系民調中心針對六都首長施政滿意度、城市光榮感和幸福感，以及六都經濟、交通、治安、市容、防疫及長照等六面向調查，侯友宜個人滿意度一支獨秀破九成，但在幸福感、城市光榮感中以87.8％、81.9％皆居第四名。
侯今日在市政會議中表示，新北市要光榮歸屬感，不是只有單靠建設，也要有軟性的文化，從調整文化的角度，展現不一樣的思維，並說有些既有活動也要重新檢視，是否有舉辦的必要或如何更加精進，而不是窠臼原有思維，應大膽突破去創新。
侯最後特別跟各局處長提及，不要受民調高或低影響，除了檢視自己的缺點外，原本的工作還是要去推進。
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