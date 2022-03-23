板橋湳仔溝成功翻轉為生態秘境 吸引國小師生戶外教學

板橋湳仔溝從過去惡臭翻轉成現在的生態秘境，吸引國小師生造訪做戶外生態教學課程，板橋大觀國小上周有30餘師生到場尋訪在地多種鳥類，體驗生態復育後的生命力，新北水利局也在現場解說，並帶領大家造訪河域中的秘境，讓不少孩童在過程中滿滿驚奇與雀躍。

湳仔溝過去因都市發展，匯流周遭生活污水及大量工廠污水，環境髒亂不堪，新北市長侯友宜上任後啟動「新北市河川流域治理平台」整合水利、環保等各機關合作，成功營造營造自然景觀、復育當地生態。

水利局指出，大觀國小在上周就有30餘師生特別到「板橋母親之河」湳仔溝戶外生態教學，水利局也在場將各項整治策略，以深入淺出的方式簡單說明，並帶領大家探訪許多生態秘境。

小朋友們在活動專注地尋找湳仔溝的訪客，觀察到許多鳥類出沒，包含花嘴鴨、翠鳥、鷹斑鷸、白腹秧雞、小環頸鴴嬉戲其中的蹤跡，過程充滿驚奇與雀躍，親身感受環境復育營造所帶來的生命力。

此外，活動中也結合政風室的廉政問答遊戲，藉由與學童進行有趣且活潑、親切及專業的互動，將清廉的意識從小紮根，建立正確價值觀。

水利局補充，目前湳仔溝在台北市野鳥學會實地調查中發現，已至少發現有55種生物、52種植物（41種鳥類、10種兩棲爬蟲類、4種魚類、34種草本植物及18種喬本植物）。