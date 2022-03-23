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店家安裝隔熱設備 新北最高補助10萬

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
業者在安裝隔熱設備後能降低室內溫度，可減少空調負荷。圖／新北市經發局提供
業者在安裝隔熱設備後能降低室內溫度，可減少空調負荷。圖／新北市經發局提供

夏季又即將來臨，為減低用電量，新北即起補助安裝隔熱設備，只要設籍在新北的服務業並合法登記，可先向新北市經發局申請補助，申請獲准可先拿錢再施工，每案最高可補助10萬元。

為有效降低用電量，設籍在新北市的服務業只要在3月1日後購買空氣門簾、吸頂循環扇及玻璃隔熱改善等，補助金額最高達50%，每案最多可申請10萬元，總補助經費超過450萬元，申請期限至補助經費用罄或11月15日止。

經發局長何怡明表示，經濟部調查服務業空調耗能約佔整體用電量50%，前兩年協助新北境內310家服務業者裝設隔熱設備，全年可省下約220萬度電，今年再次推出服務業隔熱補助措施，期望業者在安裝隔熱設備後，有效降低室內溫度減少空調負荷。

空氣門簾可防止冷氣外洩，達到空調節電效果35%以上、吸頂循環扇可促進室內空氣對流與節能效果，達到空調節電效果約18%、玻璃隔熱改善阻絕日照熱能，達到空調節電效果約9-20%。

經發局表示，本計畫補助對象為在新北市轄內具有公司或商業登記的「廣義」服務業者，包括小吃店、機車行等皆可補助。補助品項空氣門簾每台最高補助1萬元、吸頂循環扇每台最高補助2千元、玻璃隔熱改善每才最高補助400元，最高補助比例可達50%，每案以10萬元為補助上限。

本次補助採先申請後施工，民眾申請補助案獲核准後，可預先申請80%補助金額購買設備，並於補助核准起30天內進行設備購買與施工，檢附核銷文件即可完成補助申請。

補助品項空氣門簾每台最高補助1萬元。圖／新北市經發局提供
補助品項空氣門簾每台最高補助1萬元。圖／新北市經發局提供

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