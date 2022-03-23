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再興社區頂樓女兒牆崩落案 北市拆除違建棚架

中央社 / 台北23日電

北市再興社區日前發生民宅頂樓女兒牆崩落意外，北市建管處今天表示，因頂樓疑長期嚴重漏水導致鋼筋鏽蝕，已發函通知所有住戶暫停入住，並拆除部分頂樓棚架違建。

台北市文山區再興社區內某棟公寓19日發生頂樓女兒牆崩落意外，未釀人員受傷，掉落女兒牆砸毀低樓層陽台及停放1樓多輛汽車，事發後，台北市政府積極協助處理現場。

北市府建築管理工程處今天發布新聞資料指出，文山區興隆路3段再興社區內民宅頂樓疑長期滲水，讓鋼筋鏽蝕嚴重，導致發生頂樓女兒牆大片崩落造成其他住戶財產損失。

北市建管處表示，已邀集土木、結構技師、建築師公會至現場逐層會勘，建議住戶針對建築物結構安全性進一步檢測鑑定，並通知住戶非必要應避免進入，至於屋頂違建部分，將依規定查報，要求限期改善。

建管處專委鄭大川說，頂樓部分疑因長期漏水，讓鋼筋鏽蝕，經與建築師等公會逐層會勘，初步認定整棟建物需進一步勘驗，已發函通知住戶暫時不要入住，住戶現已搬離，至於危險棚架已拆除，剩餘部分將依規定查報，並要求限期改善。

他指出，至於女兒牆崩落後續責任歸屬，仍待鑑定報告出爐後才能進一步釐清，建管處等單位已協助住戶清除留在頂層殘餘混凝土塊，並舖蓋帆布以防止雨水滲漏，避免建物結構再度劣化。

北市 建築

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