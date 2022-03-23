防清明掃墓車潮擁塞 樹林警規劃疏導措施

為紓解清明節假期車潮，樹林警分局針對轄內各墓園及納骨塔周邊交通，規劃交通疏導勤務與路邊臨停措施，提醒用路人及掃墓民眾，要注意交通管制時間及路段，以免行程受阻。

樹林警方表示，往年清明節連續假期，民眾到轄內示範公墓納骨塔、第六公墓、生命紀念館及軍人公墓等周邊道路車流擁塞，為紓解周邊車潮，樹林警分局配合樹林區公所、新北市民政局，規劃清明連假前至4月5日（星期二）止，針對轄內各重點路口，派員機動性調整路口號誌，加強指揮疏導。

另考量通往墓園的路幅狹窄，從4月5日早上7時到下午3時，規劃免費掃墓接駁車，闢駛往返納骨塔及第6公墓、生命紀念館，民眾可多加利用搭乘。此外為考量防疫，納骨塔將實施量測體溫及入塔人數總量管制。

同時，從3月26、27日及4月2至5日每日7時至下午4時許，規劃東佳路、武林街2路段紅、黃線停車；武林街則僅開放4月5日當日7時至下午4時，民眾開車前往，務必遵守交通疏導管制路段規定，避免被警取締拖吊。