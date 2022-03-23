快訊

肢體語言教練曝普亭「腦子很有事」 出兵烏克蘭不意外

老年醫學人才荒 台大將設老年所 與成大搶才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防清明掃墓車潮擁塞 樹林警規劃疏導措施

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導
針對清明連假掃墓車潮，樹林警規劃將通管制。記者曾伯愷／翻攝
針對清明連假掃墓車潮，樹林警規劃將通管制。記者曾伯愷／翻攝

為紓解清明節假期車潮，樹林警分局針對轄內各墓園及納骨塔周邊交通，規劃交通疏導勤務與路邊臨停措施，提醒用路人及掃墓民眾，要注意交通管制時間及路段，以免行程受阻。

樹林警方表示，往年清明節連續假期，民眾到轄內示範公墓納骨塔、第六公墓、生命紀念館及軍人公墓等周邊道路車流擁塞，為紓解周邊車潮，樹林警分局配合樹林區公所、新北市民政局，規劃清明連假前至4月5日（星期二）止，針對轄內各重點路口，派員機動性調整路口號誌，加強指揮疏導。

另考量通往墓園的路幅狹窄，從4月5日早上7時到下午3時，規劃免費掃墓接駁車，闢駛往返納骨塔及第6公墓、生命紀念館，民眾可多加利用搭乘。此外為考量防疫，納骨塔將實施量測體溫及入塔人數總量管制。

同時，從3月26、27日及4月2至5日每日7時至下午4時許，規劃東佳路、武林街2路段紅、黃線停車；武林街則僅開放4月5日當日7時至下午4時，民眾開車前往，務必遵守交通疏導管制路段規定，避免被警取締拖吊。

4月5日當天，樹林區各公墓會實施交通管制，包括「市立納骨塔」光興街400號至光興街166號、南寮福德宮前，禁止汽車進入；保安街2段45巷口（視交通狀況管制）、北靈宮三岔路口從桃園方向上山車輛只准左轉下山。樹林第六公墓中山路2段汽車禁止進入東佳路。

針對清明連假掃墓車潮，樹林警規劃將通管制。記者曾伯愷／翻攝
針對清明連假掃墓車潮，樹林警規劃將通管制。記者曾伯愷／翻攝
針對清明連假掃墓車潮，樹林警規劃將通管制。記者曾伯愷／翻攝
針對清明連假掃墓車潮，樹林警規劃將通管制。記者曾伯愷／翻攝

紀念館 清明節

延伸閱讀

清明提早掃墓 台南消防人員出動無人機防範公墓火災

當心「愈掃愈衰」 專家稱這十種人不宜掃墓

清明掃墓防山林火警 彰化縣消防局將動用無人機監控

影／清明連假未到 台中市單日已傳17起公墓火警

相關新聞

石門水庫停車漲價新制4/9上路 入園免費申辦不踴躍

桃園市石門水庫入園車輛停車費大幅漲價及改採電子感應收費系統，周邊7區郷鎮居民採申辦車牌入園優惠登記制，市政府觀旅局今天上...

嫌狗太吵竟打死牠 動保處緊急安置他家另一隻狗防不測

新北市瑞芳區徐姓男子疑躁鬱症發作，拿棒球棒活活打死家中養的狗「滿滿」。4歲孫子在幼兒園說出這件事，新北市動物保護防疫處輾...

市政會議再提民調 侯友宜提醒各局處「不要受影響」

聯合報系民調中心公布最新六都民調，其中新北市長侯友宜雖個人滿意度破九成，但在幸福感、城市光榮感皆排名第四，引發關注。而侯...

板橋湳仔溝成功翻轉為生態秘境 吸引國小師生戶外教學

板橋湳仔溝從過去惡臭翻轉成現在的生態秘境，吸引國小師生造訪做戶外生態教學課程，板橋大觀國小上周有30餘師生到場尋訪在地多...

店家安裝隔熱設備 新北最高補助10萬

夏季又即將來臨，為減低用電量，新北即起補助安裝隔熱設備，只要設籍在新北的服務業並合法登記，可先向新北市經發局申請補助，申...

防清明掃墓車潮擁塞 樹林警規劃疏導措施

為紓解清明節假期車潮，樹林警分局針對轄內各墓園及納骨塔周邊交通，規劃交通疏導勤務與路邊臨停措施，提醒用路人及掃墓民眾，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。