北投三層崎花海進入尾聲 吸引近24萬人次賞花

為期5個月的北投三層崎花海的薰衣草開始結穗，紫色浪漫即將進入尾聲，北市公園處表示，三層崎花海是「花in Taipei」系列展期最長，期間總共吸引近24萬位遊客到訪，線上賞花人數也高達15萬人次，並預告明年花海範圍將再擴大，同時將線條式的花海加入圖騰及在地元素。

北市公園處說明，三層崎花海從2020年開始推動，是第一次嘗試在陡峭山坡地形上種植大面積草花。處長黃淑如就說，第一年面臨整地及土壤保濕不易等技術問題，單是如何將草花種活，就已經讓現場工作人員吃足苦頭，後續克服先天條件限制後，便開始思索如何把草花種的更美更吸睛。

公園處表示，今年的三層崎花海，是透過在地旅遊資源的整合盤點及行銷活動的導入，藉由一朵朵美麗的花朵，帶進一波波的人潮，不僅活絡了北投在地商圈，更是把草花種出了新價值。看到賞花的人潮逐年成長，公園處得到了最直接的肯定跟鼓勵。

公園處提到，花海結束的三層崎公園，在經過整理之後，會恢復為翠綠的斜坡草皮，也讓土地休養生息，公園內的苦楝樹、長穗木等植物，仍會接續開花，而一覽無遺的關渡平原及高樓聳立的台北市景，更是全年無休，非花展期間一樣值得前來。

雖然三層崎花海準備結束，不過工作人員可沒法停下腳步。公園處說，北市府老早便開始收集民眾的意見及各方的回饋，絞盡腦汁想著下屆的三層崎花海要如何更完美地呈現在大家面前。