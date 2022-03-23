嫌狗太吵竟打死牠 動保處緊急安置他家另一隻狗防不測

新北市瑞芳區徐姓男子疑躁鬱症發作，拿棒球棒活活打死家中養的狗「滿滿」。4歲孫子在幼兒園說出這件事，新北市動物保護防疫處輾轉接獲通報，會同警方到徐家調查後，警方依違反動物保護法將徐男函送法辦。徐家養的另一隻狗由動保處送往親友家飼養，以防發生不測，並責令徐男不得再飼養及認養寵物。

動保處日前接獲社會處家暴防治中心社工通報，瑞芳區發生飼犬被飼主的家人打死慘劇，家中還有一隻犬飽受驚嚇，可能也會遇害。動保處不敢大意，立即會同瑞芳警分局四腳亭派出所員警前往徐家查辦，徐男坦承打死家中的狗。

據了解，徐家養了2隻狗，寵物登記都在徐妻名下。徐男從去年爆發本土新冠肺炎疫情後閒賦在家，家人上班時由他負責照顧及餵養狗的工作。案發當天中午只有徐男和2隻狗在家，徐因認為滿滿過於吵鬧，並疑躁鬱症發作，掄起家中球棒猛敲滿滿頭部，傷重死亡。

徐男事後把狗屍裝進黑色塑膠袋，帶到附近山上樹林間丟棄。徐妻下班回家，發現滿滿不見了，另一隻狗又躲在牆角害怕發抖，追問徐男原委，他才說出打死滿滿並丟棄。徐妻緊急通知未同住的子女們回家，到徐男指稱的棄屍地點，找到滿滿的遺體送往寵物禮儀社火化。

動保處表示，徐男違反動保法規定宰殺動物，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上，200萬元以下罰金。