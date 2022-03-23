鄭戴麗香不選空一席 藍黨部：確認後啟動徵召

新北第一選區（淡水、八里、三芝、石門）議員鄭戴麗香因坐骨神經痛身體微恙，已證實今年不會領表參選，國民黨新北市黨部主委黃志雄對此表示，領表程序還是要走完，若鄭戴麗香確認未領表，將啟動徵召機制。

國民黨新北黨部本月18日已公告，議員候選人領表時間為22至23日、登記為23至25日，新北第一選區（淡水、八里、三芝、石門）國民黨提名兩席，其中一席為婦女保障，若鄭戴麗香今天確認未領表，將空出婦保一席。

新北市黨部主委黃志雄說，鄭戴麗香的確有表達過因為身體因素及家庭關係，而有不參選的意願。但今天是領表流程的最後一天，還是需先將流程走完，確認鄭戴麗香未領表後，將由提名審查小組召開審查會議，進行下一階段的人選評估。

黃志雄說，目前有評估可能人選，但徵召尚未啟動，也還未徵詢可能人選的意見，因此尚無法確認空出一席將由誰遞補。