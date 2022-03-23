獨／這原因讓新北四連霸議員鄭戴麗香今年決定不選了!

四連霸新北市議員鄭戴麗香，今年決定不選了！鄭戴麗香證實，因為坐骨神經痛一直吃藥中，卻不見好轉，現在走路都會痠痛到不行，家人認為今年選舉年事情會很多，為了身體的健康著想，因此忍痛放棄參選，並已告知藍營新北黨部不會領表登記參選。

鄭戴麗香說，由於自己身體因素，後年也沒有規劃往國會發展。另外，因是臨時決定不參選，因此並未培養接班人，並表示新北第一選區（淡水、八里、三芝、石門）的議員都相當認真。鄭戴麗香說，目前仍未查出為何會發生坐骨神經痛，近期必須勤跑醫院檢查病因。

鄭戴麗香今年已67歲、國民黨籍，早期曾任新北婦女會理事長、八里鄉代表等職務，與八里區淵源深厚，從台北縣時代就開始當議員，改制後也連任新北市3屆議員。

2018年新北第一選區議員選舉共7人搶4席，藍營陳偉杰、鄭戴麗香，綠營鄭宇恩及無黨聯盟蔡錦賢皆上榜，四人得票數皆超過2萬票以上，再當地獲選民支持。觀察鄭戴麗香臉書近日仍不斷公園會勘、擔任籃球協會榮譽理事長、爭取浮動碼頭，仍盡力於卸任前為民服務。