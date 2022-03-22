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童心開啟下一頁 國台圖親子資料中心全新升級啟用

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
國立台灣圖書館親子資料中心今上午10時全新啟用，並以閱覽空間與服務再升級、台灣繪本創生基地、優良圖書推廣嬰幼兒閱讀、攜手新北推動閱讀等四大亮點與大家相見，教育部長潘文忠及新北教育局長張明文等人都出席。圖／國台圖提供
國立台灣圖書館親子資料中心今上午10時全新啟用，並以閱覽空間與服務再升級、台灣繪本創生基地、優良圖書推廣嬰幼兒閱讀、攜手新北推動閱讀等四大亮點與大家相見，教育部長潘文忠及新北教育局長張明文等人都出席。圖／國台圖提供

國台圖今舉辦親子資料中心啟用典禮，讓服務再升級，目前已規劃一系列的閱讀推廣活動，希望能結合豐富資源推動親子閱讀和本土教育，歡迎大小朋友時時「童心開啟下一頁」。民眾表示，升級後的親子中心空間變大了、書變好找了，令人感到非常開心。

國立台灣圖書館親子資料中心今上午10時全新啟用，並以閱覽空間與服務再升級、台灣繪本創生基地、優良圖書推廣嬰幼兒閱讀、攜手新北推動閱讀等四大亮點與大家相見，教育部長潘文忠及新北教育局長張明文等人都出席。

國台圖指出，親子中心推動「台灣繪本創生基地」計畫，引入台灣繪本作家作品，透過繪本遊戲創作坊、培力營與交流會等活動，推廣本土繪本並充實年輕創作者創作以外的自我行銷、IP經營等知能，期望藉此催生我國下一批繪本新秀。

潘文忠提到，台灣原創繪本作品是推動本土教育的基石，比起嚴肅的專業書籍，繪本才是適合兒童的本土教育教材，能讓本土教育從小開始落實，勉勵國台圖和與會的繪本作家們一起努力，為台灣本土教育提供更多優質的作品，讓本土教育可以生根發芽。

國台圖館長李秀鳳表示，推廣嬰幼兒閱讀一直是圖書館的重點工作，國台圖自98年起每年皆評選並採購適合0到5歲嬰幼兒閱讀的優良圖書，分送至全國22間公共圖書館，作為閱讀禮袋送給有0到5歲嬰幼兒的家庭，多年下來已培養了許多小小愛書人。

民眾表示，整修後的親子中心寬敞明亮、動線順暢，讓書變得很好找，閱覽座位較整修前增加2倍以上，臨窗景致優美處皆設有閱讀角，讓睽違一年重返親子中心覺得備感欣喜。

另外，典禮上新北市教育局與國台圖重新簽訂閱讀素養教育合作備忘錄，結合雙方資源並配合十二年國民基本教育課綱實施，共同推動閱讀素養教育，發展適切校訂特色課程，並合作推動學生自主學習及製作學習歷程檔案，共同培養學生閱讀習慣並提升閱讀力。

張明文表示，新北市在108年起已與國台圖已簽訂合作備忘錄推動閱讀教育，建立在良好合作基礎下，今日再繼續簽署，持續在教師增能、學生學習、資源分享、閱讀推廣等四大主軸上共同深耕推動。

國台圖今舉辦親子資料中心啟用典禮，讓服務再升級，目前已規劃一系列的閱讀推廣活動。民眾表示，升級後的親子中心空間變大了、書變好找了。圖／國台圖提供
國台圖今舉辦親子資料中心啟用典禮，讓服務再升級，目前已規劃一系列的閱讀推廣活動。民眾表示，升級後的親子中心空間變大了、書變好找了。圖／國台圖提供

親子 國立台灣圖書館 潘文忠

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