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北捷軌道起火還要求司機通過 北捷：2017年修改相關SOP

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北捷表示，當天軌道起火後，除了先讓列車緩速通過外，也立即將火勢撲滅。圖／北捷提供
北捷表示，當天軌道起火後，除了先讓列車緩速通過外，也立即將火勢撲滅。圖／北捷提供

北捷運在3月11日發生軌道冒煙事故，北市議員簡舒培就踢爆，軌道因不明原因起火燃燒，行控中心卻要求列車駕駛通過，罔顧旅客安全。北捷今舉辦記者會指出，與軌道相關的內容，在2017年修訂「行控中心工作說明書」內容，司機確認異常狀況在可控範圍內，才指揮列車駕駛慢速通過，均依照最新處理程序進行調度。

3月11日發生軌道下方絕緣基鈑失效，電源洩漏導致高熱出現燃燒事故。台北捷運表示，行控中心根據「行控中心工作說明書」，司機員回報軌道上有火花，行控中心與司機員確認火花約20公分，再根據回報訊號，綜合研判不影響列車運行，故依照SOP讓列車慢速通過，後續列車備妥滅火器後，行駛至現場下軌道滅火，並安排站長於現場持續監控。

台北捷運指出，2015年板南線曾發生類似事件，當時即已針對軌道基鈑模組進行全面檢視，並請科技顧問精進討論，將曾發生過類似事件的路段基鈑拆下檢測，已有超過4年未發生類似狀況。

台北捷運說，本次異常的軌道絕緣基鈑模組，當天已立即完成更換，並加強周邊基鈑檢測，後續將持續加強全線軌道基鈑維護以確保絕緣功能，另將洽國際軌道同業了解最新檢測技術，以利後續維修管理，降低發生風險。

台北捷運強調，參考過往經驗和專業，與軌道相關的內容，在2017年修訂「行控中心工作說明書」內容，與司機員確認現場異常狀況在可控範圍內，經行控中心綜合研判指揮列車駕駛慢速通過，因此本次事件均依照最新處理程序進行調度，並於3月11日當天上午9時45分，向媒體說明事發經過及處理情形。

台北捷運表示，這次是5分鐘以下的延誤，研判這事件是否造成10分鐘以上延誤，以及營運中斷或產生變更運轉、重大人員傷亡等，就會達到交通局通報標準，並主動向上通報，絕無隱匿情事。5分鐘以內的延誤也會有公司內部的通報，包括通報站務人員、站長，旅客也要管控，行控中心也會有整體調度，也會提供媒體必要訊息。

北捷 捷運

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