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中和第二公墓綠化外再升級 未來觀景平台可遠眺烘爐地

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
中和第二公墓綠化後正打造觀景台，平台上可遠眺烘爐地。記者李成蔭／攝影
中和第二公墓綠化後正打造觀景台，平台上可遠眺烘爐地。記者李成蔭／攝影

新北近年來人口逐漸發展，都會化地區也持續擴張，不少位於都會區邊陲的公墓，也規劃綠化再利用，像中和第六公墓改造員山公園廣受好評，中和區公所最近再規劃將第二公墓打造成生態公園，並建置融合周遭生態的木棧道，未來上方觀景平台完工後，民眾還能遠眺烘爐地一帶風景。

中和區公所工務課長施信華指出，第二公墓現為閒置空地，附近公園綠地也較少，在現在公墓公園化趨勢下，希望提供更多休閒空間，讓居民就近享受綠地，所以才興建步道。

施信華說明，改造工程耗資828萬元、工期240天，已在上月開工，預計今年九月左右完工，屆時將能擁有114公尺的枕木步道、61公尺的木棧步道，上方還設有木棧道平台，可遠眺烘爐地一帶風景。

新北市議員張志豪表示，第二公墓當初完成初步綠化後，立委江永昌一直很關心該地下一步發展，而自己也接到民眾希望改造成公園的意見，因此之前也召集跨局處單位爬上山視察水土保持情況，看能如何活化。

張志豪指出，後來了解到，該地因為還是公墓用地，所以無法建置公園及相關休憩設施，因此他先要求要有相關經費打造休憩空間，至少有些座椅讓民眾能休息，於是決定打造成「內南生態公園」，規畫相關步道及觀景台，讓民眾能上山親近自然，更盼能打造成中和觀光廊帶的重要一環。

江永昌表示，有了內南生態公園，將使南勢角地區持續擴張人口有更多喘息的綠地空間，另外，他也持續在追蹤齊魯兵工廠黨產案，希望能順利爭取到更多綠地及停車空間，提升當地生活品質。

中和第二公墓遷葬後已經完成綠化，中和區公所接下來將建置木棧步道及觀景平台。記者李成蔭／攝影
中和第二公墓遷葬後已經完成綠化，中和區公所接下來將建置木棧步道及觀景平台。記者李成蔭／攝影
中和第二公墓遷葬後已經完成綠化，中和區公所接下來將建置木棧步道。圖／中和區公所提供
中和第二公墓遷葬後已經完成綠化，中和區公所接下來將建置木棧步道。圖／中和區公所提供

南勢角 新北

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