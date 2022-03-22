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汐止百年北管樂英社 市議員爭取列文資保存

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的汐止樂英社北管傳承至今已經超過百年，新北市議員周雅玲協助爭取列入新北市文資列冊保存。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的汐止樂英社北管傳承至今已經超過百年，新北市議員周雅玲協助爭取列入新北市文資列冊保存。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的汐止樂英社北管傳承至今已經超過百年，現在也已經傳到第六代，新北市議員周雅玲協助爭取列入新北市文資列冊保存，新北市政府文化局、審議老師一行人也前往汐止樂英社，進行北管音樂列冊前訪查及審議，這次的項目分為團體及個人。

新北市議員周雅玲表示，之前針對樂英社及陳文隆老師，在文化戲曲的部分，提報文化局希望能列冊保存，樂英社長期以來在汐止、在地方上致力於傳統戲曲文化，已經百年，到現在每個星期都有團練，初一十五也有演奏，這真的很難得，這次經過提報，還有現場訪查審議後，順利的話就會被列冊保存。

周雅玲指出，其實樂英社在提報之前，時常在地方上展演，在民國50幾年時還南征北討到台南的天后宮做大型展演，記得在前幾年也在汐止火車站，邀請了北管同一戲曲的社團到汐止火車站做大型演出，也希望透過他們表演過、這麼難得的經驗，能夠在這次的提報、列冊、保存過程中，為樂英社加分。

汐止樂英社長詹光明說，現在每個星期二、三、日都有在練習，也希望傳統戲曲能繼續延續下去，不然這項文化已經在慢慢消失，希望年輕人一起來學習，因為，現在樂英社到現在是傳到第五代，社員年紀也都大了，很需要年輕人加入傳承。很感謝議員周雅玲協助提報，也希望文化局審查能夠進行文化保存。

樂英社陳文隆也說，希望對傳統北管戲曲有興趣的都可以到樂英社共同學習，因為，北管傳統技藝傳承很重要，所以，本身也有在基隆的國小、社團在教，這次很感謝文化局能夠列冊訪查，政府有心保存台灣傳統的北管戲曲，真的很高興。

汐止 文化局

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