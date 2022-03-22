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黃金博物館招募小礦工 兒童節來動茲動茲

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市立黃金博物館推出「小礦工的休閒時光」兒童節系列活動，親子營隊「動茲動茲小礦工」歡迎民眾踴躍報名。 圖／觀天下有線電視提供
新北市立黃金博物館推出「小礦工的休閒時光」兒童節系列活動，親子營隊「動茲動茲小礦工」歡迎民眾踴躍報名。 圖／觀天下有線電視提供

為迎接兒童節連假來臨，新北市立黃金博物館推出「小礦工的休閒時光」兒童節系列活動，其中半日親子營隊「動茲動茲小礦工」，讓小朋友化身金瓜石的小礦工，歡迎民眾踴躍報名，一起到黃金博物館歡度兒童節。

黃金博物館為迎接即將到來的兒童節，特別設計一系列的活動，招募小小礦工到博物館，讓小朋友經由導覽了解礦業歷史，欣賞礦工畫家蔣瑞坑畫作，並在育化舞蹈團帶領下，從畫作的礦工動作來發想，進行放鬆律動體驗，運動後還可享用礦山特色點心。

黃金博物館館長謝文祥說，除了親子營隊外，兒童節連假期間，還有「小礦工植物研究社」及「小礦工有問必答」等免費活動。「小礦工植物研究社」活動讓民眾於遊客中心領取植物觀察筆記，親子可在園區自主探索，認識金瓜石豐富植物生態，完成觀察筆記後，可至金屬工藝館兌換《小綠豆的綠色腳印》繪本，每日數量有限，喜歡植物的小礦工們，千萬不要錯過！

此外，「小礦工有問必答」活動，於兒童節連假期間在共學館設提問箱，小朋友可填寫提問小卡，提出對博物館或礦山的問題，填完即可獲贈水金九明信片及恐龍貼紙一份。活動截止後，博物館將精選20個問題於臉書及IG回覆，並寄送「金礦山大財主」桌遊給獲選提問的小朋友。「動茲動茲小礦工」營隊即日起線上報名，相關訊息請到官網或臉書查詢。

黃金博物館 兒童節 親子

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