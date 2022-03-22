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百年的牡丹車站門面改善 整頓市容電桿下地

觀天下 / 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區已有百年的牡丹車站，為改善市容景觀，地方建議將電桿下地。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區已有百年的牡丹車站，為改善市容景觀，地方建議將電桿下地。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區已有百年的牡丹車站，已經建置ubike單車租借站，未來可以串連各點的單車旅遊，為改善牡丹車站市容景觀，地方建議將電桿下地，至於變電箱設置的位置還有將來工程施作的相關配套措施，目前就等發包施工。

位在雙溪區的牡丹火車站，今年已經邁入一百年的歷史，全台唯一的月彎型月台，可是一大特色，隨著三貂自行車道即將開通，地方也很期待周邊環境也可以跟著提升，對此，新北觀光旅遊局也打算整頓牡丹火車站前廣場，改善市容環境。

首先，便是針對廣場前林立的電桿要進行下地工程，牡丹里長連隆盛說，電桿林立看起來很雜亂，如果能下地對於市容是一大改善，至於變電箱設置位置，目前也大致有結論。

市議員林裔綺指出，針對雙溪區兩座火車站，今年雙雙邁入百年的時間，市府觀光旅遊局預計斥資上千萬要來打造兩座車站周邊的環境，屆時電桿下地工程期間公車路線也有所調整，還有相關配套措施，希望民眾可以配合，共同讓車站周邊環境有所提升。

火車站 雙溪區 單車

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