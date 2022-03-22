淡水同濟會捐血活動 民眾踴躍捐熱血

由國際同濟淡水會，在日前於淡水水碓活動中心前，舉辦一場捐血活動，適逢週休假日，天氣也放晴，因此有不少民眾排隊準備捐出熱血，這次目標訂在6百袋，出動三輛捐血車，一起來響應公益。

而另外紅樹林有線電視，也一起協助這場活動，為捐出熱血的民眾加油打氣，希望能夠幫助目前缺血的血庫，解決血荒的困擾。

國際同濟淡水會陳福音表示，目前許多醫院的血庫，都很缺血，同濟會，過去不僅是十多年都在每月十九舉辦捐血活動，更在地方熱心公益捐舉辦關懷弱勢，而

在活動現場，捐血中心出動了三輛捐血車，主辦單位更祭出捐血送白米等贈品，另外紅樹林有線電視也一同加入公益行列，送出口罩等贈品，不只是鼓勵民眾來捐出熱血，做公益，幫助血庫減輕負擔之外，用捐血來傳遞溫暖的愛心。