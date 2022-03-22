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北藝變麻辣燙？釣出副市長黃珊珊蔡炳坤留言：會餓！

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
連北藝小編今天也忍不住在粉專貼文，「這套餐我可以......」，吸引上百網友留言，也意外釣出副市長黃珊珊、蔡炳坤在底下留言。圖／引用自網路
連北藝小編今天也忍不住在粉專貼文，「這套餐我可以......」，吸引上百網友留言，也意外釣出副市長黃珊珊、蔡炳坤在底下留言。圖／引用自網路

台北市劍潭捷運站旁的台北表演藝術中心，因新穎外型屢引討論，有網友最近將北藝獨特造型改成滷味美食，再掀話題，連北藝小編今天也忍不住在粉專貼文，「這套餐我可以......」，吸引上百網友留言，也意外釣出副市長黃珊珊蔡炳坤在底下留言，黃珊珊說，「還好不是睡前看到這張圖，會餓」；蔡炳坤則貼出照片「剛剛坤爸的建中學生送我的餐點，像不像呢？」 

北藝3月11日起試營運，8月將正式開幕，不過特殊的建築外觀引發熱議，儘管最早有人形容北藝外觀像皮蛋豆腐，不過最近有網友將北藝的球體、兩個方塊外觀，分別Ｐ上貢丸、米血、百頁實體照，沒想到引發相當多共鳴，許多網友讚，太像火鍋料、麻辣燙，真的看了會餓，連小編自己也忍不住在底下留言，「這幾天小編的信箱全是這張圖～。」

除了副市長黃珊珊、蔡炳坤忍不住留言，因網友的P圖照下方疑似有香菜，還有網友留言喊「覺得香菜不要趁機混進來耶！」不過也有網友說「樓頂再放一些香菜」，正因網熱議，討論度極高，許多網友受不了喊「我餓了！」

蔡炳坤 黃珊珊

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