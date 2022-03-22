議員指軌道起火仍讓列車通過 北捷：符合程序

北捷台大醫院站內日前發生冒煙，北市議員簡舒培等人今天曝光軌道起火影片，行控中心要司機讓列車通過。北捷表示，起火是因軌道絕緣基鈑失效，讓橡膠燒毀，列車通過符合程序。

台北捷運台大醫院站11日發生軌道間有煙霧，北捷事後指出，上午9時初列車發現站間軌道有少許煙霧，行控中心依SOP（標準作業程序）派人處理，處理時間約4分鐘。

民進黨籍北市議員簡舒培、市議員擬參選人陳賢蔚、邵維倫今天召開記者會並公布11日影片，內容為司機行經軌道發現有火花，停車通報行控中心，司機事後被要求直接讓列車通過。

簡舒培說，11日發生狀況後，北捷至今未說明原由，北捷內部工作守則雖規定可讓列車慢速通過，但行控中心當時不清楚實際狀況，就要司機通過，可能違反工作守則，北捷事後只一味推廣賣咖啡副業，不顧乘客安全。

北捷工務處長洪銘遠在記者會上說，11日起火原因是軌道下方絕緣基鈑失效，導致電源洩漏出現熱能，讓基鈑內部耐燃橡膠燒毀，產生煙、火，依新修正程序，為不影響旅客，若火勢可控制，列車能依限速40公里通過。

他指出，且列車下沒可燃物品，為單一基鈑燃燒，無延燒狀況，評估不影響安全，才讓列車慢速通過，後續會檢討，並加強維修檢測等作為，列車通過符合程序。

洪銘遠表示，北捷通車至今，曾發生基鈑燒毀共8件，其中2015年因火勢較大，要求列車停駛，經滅火並檢討後，修正相關程序及對外說明原由。