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斥資12.7億！福星社宅今舉辦上梁典禮 預計2年後完工
台北市萬華區福星社會住宅為台北市政府社宅政策推動的標竿工程，斥資12.7億，規畫興建地上17層、地下4層建物，將提供255戶，預計取得銀級綠建築、銀級智慧建築、耐震標章、無障礙住宅標標章，2019年10月23日開工，今舉辦上梁典禮，預計2024年10月完工。
福星社宅案工程基地位於萬華區洛陽停車場、福星國小級萬華運動中心旁，毗鄰萬華區民活動中心的歷史建築，總樓地板面積為1萬7713.63平方公尺（5358.37坪），工程預算12.7億元，規畫興建地上17層、地下4層建物，提供255戶社宅。
北市都發局指出，本案1樓區域透過綠色廊道及通廊，串連街角廣場、老樹保護區及萬華區民活動中心廣場，以都市綠徑設計概念塑造友善親民的都市生活環境，除提供優質社宅居住空間，還設置老人日間照顧中心、青創空間、幼兒園及都市農園等設施，完善在地社會福利機能。
都發局表示，本案工程榮獲2020年國家卓越建設獎最佳社會住宅類卓越獎殊榮，並獲頒北市2021年勞動安全獎優良單位及勞動部2021年職業安全衛生優良單位，施工品質及職安均優於規範品質，未來預計取得銀級綠建築、銀級智慧建築、耐震標章、無障礙住宅標標章，讓本案成北市社宅優良建築典範。
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