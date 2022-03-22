歡樂益智又科技 「水岸青輕騎」體驗二重環狀單車線

新北有不少高灘地是民眾出遊的最愛，其中二重環狀線自行車道相當特別，新北高灘處舉辦「新北水岸青輕騎」，不只能體驗河濱運動風潮，沿線更設有闖關活動，讓民眾可歡度假日。另外，活動也規劃可透過App，讓民眾能依自己體力及時間完成騎乘，在不同的日子參與盛會。

高灘處指出，新北市轄內不僅擁有面積最大的河濱公園，更有全國最長的自行車路網，環繞全市的河濱自行車道長210公里，名列全國之冠，是風光明媚、設施完善的河濱公園，近日特別舉辦「新北水岸青輕騎」，邀請民眾一同體驗。

高灘處說明，新北水岸青輕騎活動將於5月21日上午8時至12時舉行，起點為二重環狀線的熊猴森樂園旁草地，活動全長20公里，沿線規劃6處闖關點，透過寓教於樂的遊戲，讓民眾們歡度假日，體驗環狀自行車道獨特魅力。

高灘處提到，這次活動特別的是，除實體活動外，民眾在4月後更有其他路線可選擇依自己的體力、時間分次完成騎乘，從報名、報到、導航、拍照打卡、故障回報到完騎，全程都能直接使用手機App，也能與親朋好友們隨時分享即時位置。

高灘處表示，歡迎年滿16歲以上青年學子，或是具備20公里騎乘能力的家庭組隊報名，實體活動除提供補給水、能量棒外，完騎還有拓印托特袋的體驗。報名系統中每週不定期也會開放搶購1元限量商品（如車用水壺、時尚耳機等）優惠，歡迎共襄盛舉。