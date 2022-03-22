深夜炸街吵死人！ 新北開罰8千萬再增AI辨識取締

全台各地每到深夜，總偶有汽、機車在馬路呼嘯，尤其改裝車管更發出巨大噪音，經常讓民眾非常不滿，新北市環保局去年開始執行「聲音照相指引執行噪音車取締工作」，累計至2月底已開罰超過8千萬，今年更將再加上「AI辨識」，直接拍照取締改裝車炸街歪風，已照片佐證車輛發出噪音當下使用改裝管，讓違規駕駛無從狡辯。

噪音車擾寧為全民公敵，經常深夜有改裝排氣管汽、機車發出巨大噪音，不僅擾人清夢，許多噪音更讓人以為車子快壞掉了。行政院環境保護署自去年起以科技執法方式加強取締，並於今日下午公布各縣市噪音車取締成效，新北市截至今年2月止，總計開罰2萬8千餘件居全國之冠，累計裁罰8193萬3千元。

而過往由於聲音照相指引拍照，部分民眾驗車時會將車子改回原廠管逃避罰則，環保局為有效進行噪音取締、減少罰單糾紛，今年除維持噪音超標車輛通知到檢，再將該設備與「AI辨識」系統整合取締一再改裝排氣管噪音車，並同樣維持「夜間攔查」勤務及「聲音照相」取締，多管齊下遏阻噪音車炸街歪風，還民眾安寧。已照片佐證車輛發出噪音當下使用改裝管，讓違規駕駛無從狡辯。

環保局表示，新北目前針對噪音車陳情熱區廣設113處科技執法設備，另為遏止許多噪音車輛不斷任意變更排氣管的行為，今年更將100處導入「AI辨識」系統，辨識出曾經取締開罰再改裝排氣管之車輛，直接依噪音管制法裁處3千至3萬元罰鍰，截至今年2月止已裁處492件，而目前AI辨識系統辨識度已達75%，未來將持續精進系統辨識度，目標提升至90%。

環保局依噪音管制法針對晚上10點至上午6點市民需安寧時段，禁止該時段行駛車輛使用未經主管機關審驗或檢驗合格排氣管，截至今年2月止，共辦理121場次攔查，告發2萬7千餘件，每件裁罰3千元，其中二次累罰共2017件，每件裁罰6千元，三次累罰共120件，每件裁罰9千元，四次累罰共7件，每件裁罰1萬2千元，總計開罰8193萬3000元。

環保局指出，約有48%的噪音車輛使用者年齡分布於18至24歲，除以公文宣導學生車輛應使用合格排氣管外，更辦理校園宣導說明會。首場宣導會於3月17日在東南科技大學及真理大學辦理，宣導相關法令並讓大學生瞭解使用非合格排氣管產生之噪音問題及罰則。

環保局說明，目前民眾檢舉案件數量，已從改裝排氣管噪音轉為重型機車及跑車噪音為主，然而現行環保法規對於此類車輛噪音管制標準值較為寬鬆，往往檢測後數值雖符合標準，卻仍影響民眾生活安寧，且靠末端稽查取締也無法解決此問題，宜從源頭進行管制。因此，環保局已向環保署提出建議，希望能檢討噪音管制標準值，有效解決重機及跑車噪音問題。