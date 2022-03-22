視障者坐北捷博愛座遭阿伯逼讓座：盲人就可這樣？ 霸氣反擊網友激讚

博愛座問題常常引起爭議，在台灣，近日就有1名老翁乘搭台北捷運時，不滿年輕的視障者坐在博愛座，竟要求對方讓座，但視障者拒絕。老翁隨後更出手想搶走視障者拐杖，不斷重複質問：「你盲人就可以這樣？」視障者則揮動拐杖回擊，最終站長到場調停才結束事件。片段於網上廣傳，大批網友直斥老翁「倚老賣老」，強調關愛座是讓有需要人士使用，並非「老人專用座」，又讚視障者未有畏懼據理力爭。

3月19日晚上約8時，老翁乘搭捷運時，見到有1名年輕的視障者坐在博愛座，但他認為自己是年老長者，更有資格坐博愛座，遂要求視障者讓座，惟視障者未有答允，雙方爆發口角。

老翁隨後更出手想搶走視障者拐杖，並不斷斥責「你盲人就可以這樣？」，視障者不甘示弱揮動拐杖回擊，回話「你老人先打人的好不好？」。兩人爭吵愈來愈激烈，其他乘客勸止不果，最終等站長到場調停才結束。

片段於網上廣傳，不少網民批評老翁「倚老賣老」，強調博愛座是讓有需要人士使用，並非「老人專用座」。也有網友認為應互諒互讓，「有空位大家都可以坐」。另有網民笑言，這樣一鬧捷運已經過好幾站，「看來老翁也不是太需要坐博愛座」。

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文章授權轉載自《香港01》