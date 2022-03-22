新北特定工廠登記納管截止 總申請達4200件

新北市特定工廠登記納管收件昨晚截止，昨天收件量達354件，總計申請納管件數達4200件，新北市政府經濟發展局表示，後續將積極協助輔導轉型。

經發局發布新聞稿表示，新北市特定工廠登記納管收件延長到昨天晚間7時截止，當天共收件354件。全案從105年5月開始受理，自今年3月初至昨天共有1915件申請案件，幾乎是過去1年半案件數量。

經發局長何怡明向中央社記者表示，經統計，新北市特定納管收件累計已達4200件，已超過原列管的4186家，其中部分廠商可能未符資格，仍須進一步查核釐清，另外，若有資料疏漏，將予業者6個月補正改善。

她表示，業者踴躍申請，已跳脫過去對市府查核「已讀不回」的消極態度，算是好的正向發展，只要符合就地合法資格，市府都會積極輔導業者漸進式轉型。

她表示，申請件數中以五股區（276件）、樹林區（261件）、林口區（141件）等3個區域家數較多，若以產業別分析，申請納管的業者中以金屬製品製造業、機械設備製造業、家具製造業、塑膠製品製造、木竹製品等業種較多。