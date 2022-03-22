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為單親媽張羅奶粉尿布 北海岸社工獲火力十足獎
為表揚在社福領域辛苦付出社工及社政人員，新北市社會局今舉辦績優社工暨社政人員表揚，其中一名北海岸社會福利服務中心社工師官仕軒，陪伴單親媽媽懷孕過程，並協助產後張羅尿布、奶粉等物資，用心、盡心的服務人群，今上午獲得新北市長侯友宜頒發火力十足獎，感謝其對社會貢獻。
侯友宜表示，過去兩年防疫作戰，社福夥伴不遺餘力、提供服務照顧所有需要的人，使前方防疫部隊無後顧之憂，才能控制疫情。雖然疫情改變工作方式，但不變的是對弱勢關懷。非常感謝社福夥伴透過服務將善念傳遞出去，讓新北成為充滿愛心、善心的城市。
今天上午社會局表揚132名傑出社工及社政人員，其中社工官仕軒服務於北海岸社會福利服務中心，今年36歲已擔任社工長達10年，他曾服務一名從事8大行業婦人，歷經多次懷孕及流產，再次懷孕後由於年近40，也難以再找工作，被人引介到社福中心協助。
官仕軒為讓該婦人卸下心防，透過耐心及陪伴讓官仕軒理解婦人生活背景及需求，婦人懷孕後也協助張羅嬰兒的尿布、奶粉等物資，陪伴婦人度過環運時光，並於產後協助將嬰兒養的白胖，目前已6個月大，之後並積極協助婦人返回職場，找回生活能力。
社會局長張錦麗表示，社工及績優社政人員合併表揚獲獎者132人，包含社福民間團體及醫療單位、區公所及社會局等，運用私公協力的策略，從單一服務轉變為複合性多元服務據點，提供整合性服務，期待讓新北市每個群族都能獲得協助。
侯友宜表示，後疫情時代更需要社會工作專業與社政人員打造有疫無礙的服務輸送管道。今年感謝社福團體、醫療單位、區公所及社會局，因為辛苦的付出，協助更多需要幫助的族群。
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