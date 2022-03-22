為單親媽張羅奶粉尿布 北海岸社工獲火力十足獎

為表揚在社福領域辛苦付出社工及社政人員，新北市社會局今舉辦績優社工暨社政人員表揚，其中一名北海岸社會福利服務中心社工師官仕軒，陪伴單親媽媽懷孕過程，並協助產後張羅尿布、奶粉等物資，用心、盡心的服務人群，今上午獲得新北市長侯友宜頒發火力十足獎，感謝其對社會貢獻。

侯友宜表示，過去兩年防疫作戰，社福夥伴不遺餘力、提供服務照顧所有需要的人，使前方防疫部隊無後顧之憂，才能控制疫情。雖然疫情改變工作方式，但不變的是對弱勢關懷。非常感謝社福夥伴透過服務將善念傳遞出去，讓新北成為充滿愛心、善心的城市。

今天上午社會局表揚132名傑出社工及社政人員，其中社工官仕軒服務於北海岸社會福利服務中心，今年36歲已擔任社工長達10年，他曾服務一名從事8大行業婦人，歷經多次懷孕及流產，再次懷孕後由於年近40，也難以再找工作，被人引介到社福中心協助。

官仕軒為讓該婦人卸下心防，透過耐心及陪伴讓官仕軒理解婦人生活背景及需求，婦人懷孕後也協助張羅嬰兒的尿布、奶粉等物資，陪伴婦人度過環運時光，並於產後協助將嬰兒養的白胖，目前已6個月大，之後並積極協助婦人返回職場，找回生活能力。

社會局長張錦麗表示，社工及績優社政人員合併表揚獲獎者132人，包含社福民間團體及醫療單位、區公所及社會局等，運用私公協力的策略，從單一服務轉變為複合性多元服務據點，提供整合性服務，期待讓新北市每個群族都能獲得協助。