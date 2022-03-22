高麗菜標榜有機卻有農藥 新北衛生局要求下架並開罰

下月初就是清明連假，為使民眾準備祭祀食品可安心食用，衛生局抽驗清明節應景食品，其中查獲標榜有機的甘藍竟驗出農藥，發糕也被查出含有防腐劑。衛生局已要求下架回收，並依食安法開罰或移請所轄農業機關追辦。

衛生局此次抽驗全素祭祀食品檢驗素摻葷及潤餅皮、花生粉、生鮮蔬果、糕粿產品、豆製品等，檢驗防腐劑、漂白劑、總黃麴毒素、農藥殘留、硼酸及其鹽類、著色劑及殺菌劑等，

衛生局表示，此次抽驗有2件違規食品，1件為「發糕」檢出防腐劑「去水醋酸 0.75 g/kg（標準：不得檢出）」，違反食品添加物使用範圍及限量標準，要求業者下架違規產品，並依食安法開罰3萬元。另1件為「有機甘藍」檢出農藥殘留殺蟲劑「Thiamethoxam 賽速安 0.02ppm」，雖檢出值符合食安法訂定農藥殘留容許量標準，惟該產品具有機農產品標章，涉違反有機農業促進法規定，移請供應商所轄農業機關追查。

衛生局指出，防腐劑「去水醋酸」目前國內僅可使用於乾酪、乳酪、奶油及人造奶油，不得添加於糕餅類食品；去水醋酸食用後可於人體內代謝，最終轉化成二氧化碳排除，但若大量食用則可能會出現腎損傷、噁心及嘔吐等。