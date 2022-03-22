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高麗菜標榜有機卻有農藥 新北衛生局要求下架並開罰

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
衛生局查獲含農藥及防腐劑的食材，要求業者下架回收。圖／新北市衛生局提供
衛生局查獲含農藥及防腐劑的食材，要求業者下架回收。圖／新北市衛生局提供

下月初就是清明連假，為使民眾準備祭祀食品可安心食用，衛生局抽驗清明節應景食品，其中查獲標榜有機的甘藍竟驗出農藥，發糕也被查出含有防腐劑。衛生局已要求下架回收，並依食安法開罰或移請所轄農業機關追辦。

衛生局此次抽驗全素祭祀食品檢驗素摻葷及潤餅皮、花生粉、生鮮蔬果、糕粿產品、豆製品等，檢驗防腐劑、漂白劑、總黃麴毒素、農藥殘留、硼酸及其鹽類、著色劑及殺菌劑等，

衛生局表示，此次抽驗有2件違規食品，1件為「發糕」檢出防腐劑「去水醋酸 0.75 g/kg（標準：不得檢出）」，違反食品添加物使用範圍及限量標準，要求業者下架違規產品，並依食安法開罰3萬元。另1件為「有機甘藍」檢出農藥殘留殺蟲劑「Thiamethoxam 賽速安 0.02ppm」，雖檢出值符合食安法訂定農藥殘留容許量標準，惟該產品具有機農產品標章，涉違反有機農業促進法規定，移請供應商所轄農業機關追查。

衛生局指出，防腐劑「去水醋酸」目前國內僅可使用於乾酪、乳酪、奶油及人造奶油，不得添加於糕餅類食品；去水醋酸食用後可於人體內代謝，最終轉化成二氧化碳排除，但若大量食用則可能會出現腎損傷、噁心及嘔吐等。

衛生局呼籲，業者應選擇信譽優良供應商，並索取進貨憑證或檢驗合格證明，其作業場所須符合食品良好衛生規範準則，確保所製售之產品皆符合衛生安全。且使用食品添加物時亦應遵守食品添加物使用範圍及限量暨規格標準之規定。並提醒民眾在選購食品時應選擇具有良好信譽商家的產品，並對於產品標示之添加物種類應詳加了解，以確保食用安全。

衛生局查獲標榜有機的甘藍卻含有農藥。圖／新北市衛生局提供
衛生局查獲標榜有機的甘藍卻含有農藥。圖／新北市衛生局提供

衛生局 防腐劑 食安

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