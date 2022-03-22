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新北抽檢清明節91件應景食品 2件不合格

中央社 / 新北22日電

新北市衛生局日前抽驗清明節91件應景食品，其中2件不合格，分別為「發糕」防腐劑超標，及標示「有機甘藍」卻含農藥殘留，已命下架回收依法開罰或移請所轄農業機關追辦。

衛生局副局長許朝程今天召開記者會公布抽檢結果，他表示，此次抽驗全素祭祀食品檢驗素摻葷（動物性成分）及潤餅皮、花生粉、生鮮蔬果、糕粿產品、豆製品等檢驗防腐劑、漂白劑、總黃麴毒素、農藥殘留、硼酸及其鹽類、著色劑及殺菌劑等。

他表示，抽驗共有2件違規食品，1件為「發糕」檢出防腐劑去水醋酸 0.75 g/kg（標準：不得檢出），違反食品添加物使用範圍及限量標準，針對食品業者已命其下架回收違規產品，並依食品安全衛生管理法開罰新台幣3萬元。

他表示，另1件為「有機甘藍」檢出農藥殘留殺蟲劑Thiamethoxam 賽速安 0.02ppm，雖檢出值符合農藥殘留容許量標準，但因產品具有機農產品標章，疑涉違反有機農業促進法相關規定，已移請供應商所轄地彰化縣政府農業機關追辦。

衛生局 農藥殘留 防腐劑

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