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瓦磘溝礫間處理廠通水試運轉 上方綠地打造共融休憩區

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北水利局在瓦磘溝中游建置礫間處理廠，預計每天可改善3000噸水質，目前已在通水試運轉。圖為處理廠機房。圖／新北水利局提供
新北水利局在瓦磘溝中游建置礫間處理廠，預計每天可改善3000噸水質，目前已在通水試運轉。圖為處理廠機房。圖／新北水利局提供

新北市中永和瓦磘溝是難得的都市親水場域，卻長期散發惡臭，新北水利局除在今年執行渠底改善工程，盼徹底解決惡臭問題外，也先在中游建置礫間處理廠，預計每天可改善3000噸水質，目前已在通水試運轉。另外，上方是難得的大綠地，已經完成具有多項共融式遊具的園區，待安檢通過即可開放使用。

流經中永和地區的瓦磘溝惡臭多年，水利局規畫渠底改善工程，盼徹底解決惡臭問題，工程預計在今年7月完工，而在此之前，水利局已經先行在中游區段建置礫間處理廠，盼先加強淨化瓦磘溝水質，營造自然生態。

水利局雨水下水道工程科長王忠賢說明，瓦磘溝經過這幾年整治，再加上持續提升汙水接管率，其實水質已經相當清澈，不過清水下仍有黑色底泥，所以盼藉渠底整建工程徹底解決問題。

王忠賢指出，目前接管率仍難達到百分百，主因為一些大樓緊鄰地下公共設施而難以施作，有技術問題，導致仍有部分家用汙水排入瓦磘溝，所以水利局才在中游興建礫間處理場，在中上游就淨化汙水，讓下游水質可以更好。

水利局補充，礫間處理場位在中和區南工路32巷底，本月4日已通水試運轉，預計每天可改善3000噸水質，若運轉上沒有太大問題，原則上就是直接注水進瓦磘溝，讓水源更乾淨。

王忠賢提到，當初在規畫時難得在沿線發現較大綠地，因此選定當地興建，並在上方規畫景觀工程，並設有共融式遊具，讓場地能兼顧綠美化休憩功能。景觀休憩園區在3月中已經完工，就待遊具通過安檢即可啟用。

王忠賢說，過去板橋湳子溝是先整治，接著才做生態營造工程，瓦磘溝雖受限於腹地空間，但有了過去的經驗，現在各整治工程都會一併做整體規畫。

瓦磘溝礫間處理廠上方是難得較大區域綠地，新北水利局規劃共融式遊具園區，已在3月中完工，待安檢通過就能啟用。圖／新北水利局提供
瓦磘溝礫間處理廠上方是難得較大區域綠地，新北水利局規劃共融式遊具園區，已在3月中完工，待安檢通過就能啟用。圖／新北水利局提供
新北市瓦磘溝近來水質已有改善，算是清澈見底，不過由於渠底仍有黑色底泥，因此顏色略顯暗。圖為瓦磘溝上游區段。記者李成蔭／攝影
新北市瓦磘溝近來水質已有改善，算是清澈見底，不過由於渠底仍有黑色底泥，因此顏色略顯暗。圖為瓦磘溝上游區段。記者李成蔭／攝影
新北市瓦磘溝近來水質已有改善，算是清澈見底，不過由於渠底仍有黑色底泥，因此顏色略顯暗。圖為瓦磘溝上游區段。記者李成蔭／攝影
新北市瓦磘溝近來水質已有改善，算是清澈見底，不過由於渠底仍有黑色底泥，因此顏色略顯暗。圖為瓦磘溝上游區段。記者李成蔭／攝影

水利局 水質

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