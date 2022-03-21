助經建計劃擬定 新店中和等區工業及服務業普查所揭牌
為配合行政院主計處辦理每5年一次的工業及服務業普查，新北市政府主計處於3月10日成立「新北市工業及服務業普查處」，並於今日在新店區公所、中和區公所及其他各區公所同步成立「工業及服務業普查所」，各級民代也都到場共同揭牌及支持。
新店區長朱思戎表示，鑑於近年詐騙案件頻傳，為減少疑慮，普查員在訪查時會穿著新北市政府統計調查藍色背心，並秉持「3不+2會普查好放心」原則，包含「不會洩漏受查廠商資料給任何人」、「不會詢問與普查表無關的資料」、「不會要您提供帳戶或存摺」、「會佩帶普查員證」、「會遞（寄）送致受查單位函」，屆時請業者放心配合訪查作業。另外，這次工業及服務業網路填報除有防疫考量，還可抽10萬元禮金和各項大獎，總獎金額高達200萬，請受查業者多加運用。
中和區長賴俊達表示，全國性的工業及服務業普查每5年辦理1次，迄今是第14次，這次普查對象是針對從事工商業經濟活動者及有固定營業場所及設備者。上述工商單位，不論公營或民營，公司組織或非公司組織，已登記或未登記，只要有固定營業場所及生財設備者，均為這次普查範圍。中和區預估訪查2萬5010家，共動員行政人員、普查員、指導員等132名人力，盼工業及服務業業者都能協助配合訪查作業，讓普查工作圓滿完成。
普查將採網路填報、派員訪問多元方式進行，受訪廠商可提前於5月18日至6月30日先行上網填報， 6月1日起至7月31日展開實地訪查。透過普查可以完整蒐集全體廠商營運概況、資源分布、資本運用、生產結構、產銷變動及其他有關經濟活動基本資料。
普查結果對於重要經建計畫之擬定、工業區開發、產業輔導政策制定、地方產業發展策略之釐訂、甚至捷運路線之規劃等，均扮演重要角色，充分發揮支援政策之效益，這次普查適值國內外經社環境急遽轉變時期，更具重大意義。
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