「2022捷運盃街舞」登場 排舞冠軍隊伍可拿12萬獎金

「2022捷運盃街舞」首波校際街舞大賽今拉開序幕，今年由唱跳團體B.T.O.D作為5月校際街舞大賽代言人，另邀請知名藝人郭書瑤（瑤瑤）為特別嘉賓，參賽組別包含排舞高校組、大專組及霹靂舞賽事，以「整個捷運都是我的街舞競技場」為主軸，將在台北表演藝術中心戶外廣場比拚，冠軍最高可獲得12萬元獎金。

北捷指出，此次「捷運盃校際街舞大賽」比照正規賽初賽及決賽各一天，讓高中級大專院校學生自由選擇參加，因應2024年巴黎奧運增設霹靂舞項目，參賽組別除了排舞高校組、大專組，還有霹靂舞。

由捷運盃發跡的代言人男團B.T.O.D隊長淋雨表示，參加上屆捷運盃得到街舞冠軍殊榮，這次義無反顧站台造勢，可說是完成人生最重要的目標之一。

北捷表示，今年排舞賽事將在5月21日（周六）進行初賽、6月18日（周六）進行決賽，地點皆在捷運劍潭站旁的台北表演藝術中心戶外廣場。排舞賽分為高校組及大專組，冠軍可分別獲得獎金12萬元、亞軍8萬元、季軍3萬元、優勝1萬元（各組3隊）。

參加高校組者需為高一至大一學生（民國91年9月1日至民國95年8月31日），因去年疫情緣故，今年放寬年紀至110年畢業學生；參加大專組者，需為大專院校在學學生，並以學校為單位參賽，每校不限參賽組別，也不限制校內跨組別參賽，但隊伍出場比賽順序以現場抽籤決定。

霹靂舞Battle賽事將於6月18日（周六）進行海選，陸續選出8強及4強，緊接著當天舉行冠軍賽，地點在台北表演藝術中心戶外廣場。冠軍可分別獲得獎金6萬元、亞軍3萬元、季軍1萬元。參賽者須以學校為單位參賽，每校不限參賽組數。