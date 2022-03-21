快訊

央行前總裁彭淮南換屋了 專家：高齡化時代「這屋」最搶手

驚悉東航失事 習近平下達重要指示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「2022捷運盃街舞」登場 排舞冠軍隊伍可拿12萬獎金

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
2022捷運盃街舞登場，有興趣參賽者即日起至5月13日止可報名。圖／北捷提供
2022捷運盃街舞登場，有興趣參賽者即日起至5月13日止可報名。圖／北捷提供

「2022捷運街舞」首波校際街舞大賽今拉開序幕，今年由唱跳團體B.T.O.D作為5月校際街舞大賽代言人，另邀請知名藝人郭書瑤（瑤瑤）為特別嘉賓，參賽組別包含排舞高校組、大專組及霹靂舞賽事，以「整個捷運都是我的街舞競技場」為主軸，將在台北表演藝術中心戶外廣場比拚，冠軍最高可獲得12萬元獎金。

北捷指出，此次「捷運盃校際街舞大賽」比照正規賽初賽及決賽各一天，讓高中級大專院校學生自由選擇參加，因應2024年巴黎奧運增設霹靂舞項目，參賽組別除了排舞高校組、大專組，還有霹靂舞。

由捷運盃發跡的代言人男團B.T.O.D隊長淋雨表示，參加上屆捷運盃得到街舞冠軍殊榮，這次義無反顧站台造勢，可說是完成人生最重要的目標之一。

北捷表示，今年排舞賽事將在5月21日（周六）進行初賽、6月18日（周六）進行決賽，地點皆在捷運劍潭站旁的台北表演藝術中心戶外廣場。排舞賽分為高校組及大專組，冠軍可分別獲得獎金12萬元、亞軍8萬元、季軍3萬元、優勝1萬元（各組3隊）。

參加高校組者需為高一至大一學生（民國91年9月1日至民國95年8月31日），因去年疫情緣故，今年放寬年紀至110年畢業學生；參加大專組者，需為大專院校在學學生，並以學校為單位參賽，每校不限參賽組別，也不限制校內跨組別參賽，但隊伍出場比賽順序以現場抽籤決定。

霹靂舞Battle賽事將於6月18日（周六）進行海選，陸續選出8強及4強，緊接著當天舉行冠軍賽，地點在台北表演藝術中心戶外廣場。冠軍可分別獲得獎金6萬元、亞軍3萬元、季軍1萬元。參賽者須以學校為單位參賽，每校不限參賽組數。

北捷表示，由台北捷運公司、泰舍集團／泰元國際、國泰世華銀行共同主辦的「捷運盃校際街舞大賽」，即日起至5月13日（周五）晚間9時止，可至「運盃街舞大賽」官網報名。

2022捷運盃街舞由唱跳團體B.T.O.D作為5月校際街舞大賽代言人，另邀請知名藝人郭書瑤（瑤瑤）為特別嘉賓。圖／北捷提供
2022捷運盃街舞由唱跳團體B.T.O.D作為5月校際街舞大賽代言人，另邀請知名藝人郭書瑤（瑤瑤）為特別嘉賓。圖／北捷提供
2022捷運盃街舞登場，有興趣參賽者即日起至5月13日止可報名。圖／北捷提供
2022捷運盃街舞登場，有興趣參賽者即日起至5月13日止可報名。圖／北捷提供
2022捷運盃街舞由唱跳團體B.T.O.D作為5月校際街舞大賽代言人，另邀請知名藝人郭書瑤（瑤瑤）為特別嘉賓。圖／北捷提供
2022捷運盃街舞由唱跳團體B.T.O.D作為5月校際街舞大賽代言人，另邀請知名藝人郭書瑤（瑤瑤）為特別嘉賓。圖／北捷提供

捷運 街舞 高校 北捷

延伸閱讀

舞林高手齊聚台中 2022大甲媽祖國際街舞賽熱鬧登場

台南爭取捷運路網加速推動 蘇揆回應地方民意承諾支持

鹿港捷運線案遭擱置 多名議員籲縣府補強再送審

六都只有台南沒捷運 蘇貞昌：送來我們都支持

相關新聞

原物料飛漲 北市老公寓電梯補助提高至250萬元

因應台北市超高齡化，加上營造業因疫情成本大幅增加，北市府為改善居住在老公寓的銀髮族及行動不便者，將增設電梯補助上限從原先的220萬提高至250萬，減輕民眾負擔...

新北大都會公園綻放滿滿杜鵑花 遊憩放電一次滿足

隨時序準備步入春季，新北大都會荷花公園杜鵑花也都綻放，讓現場充滿紅花綠葉相映的浪漫活潑氣氛。新北高灘處表示，整排杜鵑花不...

助經建計劃擬定 新店中和等區工業及服務業普查所揭牌

為配合行政院主計處辦理每5年一次的工業及服務業普查，新北市政府主計處於3月10日成立「新北市工業及服務業普查處」，並於今...

「2022捷運盃街舞」登場 排舞冠軍隊伍可拿12萬獎金

「2022捷運盃街舞」首波校際街舞大賽今拉開序幕，今年由唱跳團體B.T.O.D作為5月校際街舞大賽代言人，另邀請知名藝人...

「機關達人大賽」今起報名 北市推動數位時代人才需求

台北市政府教育局與國立台灣師範大學、智高實業股份有限公司及台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會合作，首度辦理「機關達人大賽」。...

北市山區老社區都更不能再等 文山區興家里長：見油漆剝落就人心惶惶

北市文山區日前發生女兒牆的崩塌意外，台北市議員王欣儀指出，山坡地社區屋齡皆已逾30年，卻因為是住二山限區，無法進行都更，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。