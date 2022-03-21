「機關達人大賽」今起報名 北市推動數位時代人才需求

台北市政府教育局與國立台灣師範大學、智高實業股份有限公司及台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會合作，首度辦理「機關達人大賽」。教育局表示，自111年3月21日中午12時起開放報名，競賽包含「智慧滾珠」、「積木機關」及「龍舟競賽」等3大項目，各項賽事報名結果統一於111年4月11日公告於北市科技教育網最新公告區。

教育局表示，競賽共計包含3大項目，其中「智慧滾珠」競賽，透過3D列印、雷切及手鋸加工零件組裝，藉以考驗學生機械結構及手動操作能力；「積木機關」競賽則以「智慧城市－工業4.0」為主題，考驗選手運用積木及自製零件製作自動化機關，同時為提倡SDGs永續發展概念，讓學生融合科技知能設計具環保綠能作品。

教育局表示，另外，考量實體賽事活動臨近端午佳節，賽事規劃結合端午節驅除疫病之習俗，本局特辦理「龍舟競賽」之項目，讓學生運用機電整合、物理力學等跨域整合能力，組裝水上機器人，在水道競渡揚波，同時為疫情祈福。

教育局表示，賽事一律採取線上方式報名，報名期間自111年3月21日中午12時起至111年4月8日下午4時截止，邀請台北市高中以下學生踴躍組隊報名參加，實體競賽於5月27日至5月29日假台北市立龍山國民中學辦理，參賽名額有限，依報名序號錄取，欲參加學校請儘速報名。

教育局表示，因應數位時代人才需求，台北市致力推動K─12資訊科技及STEM+課程，透過7所科技中心及永春高中3A教學基地每年辦理上千場次師資增能、學生體驗活動，蓄積資訊科技素養；期透過競賽方式，提供學生科技知能展現舞台，引導學生於競賽中融合各領域學習經驗，進行深度學習並培養問題解決能力，俾利培育未來科技跨域人才。