北市山區老社區都更不能再等 文山區興家里長：見油漆剝落就人心惶惶

北市文山區日前發生女兒牆的崩塌意外，台北市議員王欣儀指出，山坡地社區屋齡皆已逾30年，卻因為是住二山限區，無法進行都更，當地里長也說，自再興社區外牆崩塌後，居民只要看到房屋有油漆剝落，就會人心惶惶。北市都更處表示，住二山限區地質環境較為敏感而未開放，會再進一步討論看如何修改限制。

台北市政府於1979年為加強山坡地水土保持，透過《都市計畫法》所劃定的山坡地區，也就是所謂的「山限區」，其中針對山坡地的第三種住宅區（住三山限區）放寬限制，已於2019年發布實施修法，但山坡地的第二種住宅區（住二山限區）仍未解禁。

王欣儀指出，位於文山區山坡地山限區的社區眾多，除了發生事故的再興社區之外，同樣位於興家里的興家社區，興隆社區，以及政府興建的萬芳國宅，這些山坡地社區屋齡皆已逾30年，她召開多次協調會及質詢，但市府卻表示由於是住二山限區，山坡地社區不能大面積重建，因此無法進行都更。

王欣儀表示，若採危老條例申請重建必須要土地及建物所有權人100%同意，對於這些動輒好幾百戶的老舊社區，光是要先解決整合問題就已是不可能的任務。若無法走都更程序，少了都更容積獎勵，不會有建商願意進來；而如果是自行重建費用又極為龐大，住戶們根本無力負擔。

文山區興家里長劉宗勳表示，由於無法都更，居民長期忍受老屋漏水問題，再加上許多民國70年代興建的房屋都是高氯離子建築物，也就是俗稱的海砂屋，水泥崩塌、鋼筋外露都是常態，市府若不解除住二山限區的限制，居民只能繼續忍受，自從再興社區外牆崩塌後，現在居民只要看到哪裡有油漆剝落，就會人心惶惶。

對此，都更處主祕謝明同回應，過去山限區為了民眾居住安全及山坡地保育有一些限制，經檢討後將住三山限區放寬，不過，因為住二山限區地質環境較為敏感而未開放，會再進一步討論看如何修改限制。