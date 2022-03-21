快訊

央行前總裁彭淮南換屋了 專家：高齡化時代「這屋」最搶手

驚悉東航失事 習近平下達重要指示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市山區老社區都更不能再等 文山區興家里長：見油漆剝落就人心惶惶

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市文山區興隆路三段255巷的再興社區，19日發生一起外牆倒塌意外，社區內一處民宅頂樓女兒牆突然倒塌，倒塌外牆壓毀樓下車輛並阻斷道路。記者許正宏／攝影
台北市文山區興隆路三段255巷的再興社區，19日發生一起外牆倒塌意外，社區內一處民宅頂樓女兒牆突然倒塌，倒塌外牆壓毀樓下車輛並阻斷道路。記者許正宏／攝影

北市文山區日前發生女兒牆的崩塌意外，台北市議員王欣儀指出，山坡地社區屋齡皆已逾30年，卻因為是住二山限區，無法進行都更，當地里長也說，自再興社區外牆崩塌後，居民只要看到房屋有油漆剝落，就會人心惶惶。北市都更處表示，住二山限區地質環境較為敏感而未開放，會再進一步討論看如何修改限制。

台北市政府於1979年為加強山坡地水土保持，透過《都市計畫法》所劃定的山坡地區，也就是所謂的「山限區」，其中針對山坡地的第三種住宅區（住三山限區）放寬限制，已於2019年發布實施修法，但山坡地的第二種住宅區（住二山限區）仍未解禁。

王欣儀指出，位於文山區山坡地山限區的社區眾多，除了發生事故的再興社區之外，同樣位於興家里的興家社區，興隆社區，以及政府興建的萬芳國宅，這些山坡地社區屋齡皆已逾30年，她召開多次協調會及質詢，但市府卻表示由於是住二山限區，山坡地社區不能大面積重建，因此無法進行都更。

王欣儀表示，若採危老條例申請重建必須要土地及建物所有權人100%同意，對於這些動輒好幾百戶的老舊社區，光是要先解決整合問題就已是不可能的任務。若無法走都更程序，少了都更容積獎勵，不會有建商願意進來；而如果是自行重建費用又極為龐大，住戶們根本無力負擔。

文山區興家里長劉宗勳表示，由於無法都更，居民長期忍受老屋漏水問題，再加上許多民國70年代興建的房屋都是高氯離子建築物，也就是俗稱的海砂屋，水泥崩塌、鋼筋外露都是常態，市府若不解除住二山限區的限制，居民只能繼續忍受，自從再興社區外牆崩塌後，現在居民只要看到哪裡有油漆剝落，就會人心惶惶。

對此，都更處主祕謝明同回應，過去山限區為了民眾居住安全及山坡地保育有一些限制，經檢討後將住三山限區放寬，不過，因為住二山限區地質環境較為敏感而未開放，會再進一步討論看如何修改限制。

都更 北市 崩塌

延伸閱讀

北市女兒牆倒塌事故 他批北市一「城」不變

文山再興社區女兒牆倒塌 台北市還有9443件頂加還沒拆

頂加蓋、外牆掛冷氣恐老屋危機 議員籲：市府應積極作為

影／北市文山社區大樓外牆塌落 住戶將先安置他處

相關新聞

原物料飛漲 北市老公寓電梯補助提高至250萬元

因應台北市超高齡化，加上營造業因疫情成本大幅增加，北市府為改善居住在老公寓的銀髮族及行動不便者，將增設電梯補助上限從原先的220萬提高至250萬，減輕民眾負擔...

新北大都會公園綻放滿滿杜鵑花 遊憩放電一次滿足

隨時序準備步入春季，新北大都會荷花公園杜鵑花也都綻放，讓現場充滿紅花綠葉相映的浪漫活潑氣氛。新北高灘處表示，整排杜鵑花不...

助經建計劃擬定 新店中和等區工業及服務業普查所揭牌

為配合行政院主計處辦理每5年一次的工業及服務業普查，新北市政府主計處於3月10日成立「新北市工業及服務業普查處」，並於今...

「2022捷運盃街舞」登場 排舞冠軍隊伍可拿12萬獎金

「2022捷運盃街舞」首波校際街舞大賽今拉開序幕，今年由唱跳團體B.T.O.D作為5月校際街舞大賽代言人，另邀請知名藝人...

「機關達人大賽」今起報名 北市推動數位時代人才需求

台北市政府教育局與國立台灣師範大學、智高實業股份有限公司及台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會合作，首度辦理「機關達人大賽」。...

北市山區老社區都更不能再等 文山區興家里長：見油漆剝落就人心惶惶

北市文山區日前發生女兒牆的崩塌意外，台北市議員王欣儀指出，山坡地社區屋齡皆已逾30年，卻因為是住二山限區，無法進行都更，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。