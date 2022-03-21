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警察得力夥伴 瑞芳「五力」三百人護治安

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳分局111年民防、義警常年暨幹部訓練，參訓人員共近三百人，共同守護在地治安與交通的維護。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳分局111年民防、義警常年暨幹部訓練，參訓人員共近三百人，共同守護在地治安與交通的維護。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府警察瑞芳分局在今(21)日舉辦「111年民防、義警常年暨幹部訓練」，參訓人員共近三百人相當踴躍，瑞芳分局由於轄區遼闊，警力有限，靠著在地居民踴躍加入五力-民防、義警、義交、志工、守望相助隊，共同守護在地治安與交通的維護。

瑞芳分局管轄範圍幅員遼闊，涵蓋整個東北角地區，雖然警力有限，但是靠著民防、義警、義交、志工、守望相助隊等號稱「五力」的三百大軍，共同守護東北角的治安交通和警民服務，實功不可沒。今(21)日的民防義警聯合常訓，新北市警察局長黃宗仁也特地到場感謝與勉勵這些警察的得力夥伴們。

瑞芳警分局表示為了精進協勤人員執勤技巧與法令知識，同時並利用Line、臉書、IG等方式，來串聯不同世代網路族群的力量，擴大雲端社區警政宣導影響力。

新北市警察局長黃宗仁並表示，疫情期間，網路經濟行為攀升，也造成詐騙案件增加，然而新北警打詐的決心絕對不容挑釁。未來將持續剷除詐騙集團，守護民眾生命財產安全。

瑞芳警分局表示，民防、義警、義交、志工、守望相助隊等五力讓有限的警力，化為無限戰力。瑞芳分局由於轄區遼闊，警力有限，靠著在地居民踴躍加入五力，共同守護在地治安與交通的維護，有效達成警民合作，共維治安，營造更棒更宜居的城市優質榮景。

瑞芳 警察 新北

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