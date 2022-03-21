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汐止義警、民防大會師 新北警局長慰勉

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導
汐止分局民防、義警常年訓練暨幹部訓練共計244人參加，新北市政府警察局局長黃宗仁宣導雲端社區警政以及五力協勤交通、治安的重要性。 圖／觀天下有線電視提供
汐止分局民防、義警常年訓練暨幹部訓練共計244人參加，新北市政府警察局局長黃宗仁宣導雲端社區警政以及五力協勤交通、治安的重要性。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府警察汐止分局111年「民防、義警常年訓練暨幹部訓練」在今(21)日汐止分局禮堂舉行，首次大會師，共計有2中隊8分隊及3直屬小隊共計244人，會中由新北市政府警察局局長黃宗仁「阿仁哥」充當講師，宣導雲端社區警政以及五力協勤交通、治安的重要性。

本次訓練課程除由分局長頒發民防年度績優人員外，更聘請偵查隊資深講師講解時下最新的詐騙手法及反制技巧，除期許受訓人員能將所學運用於生活外，更能協助警察推廣防詐知識，避免受害，警民一心共同拚治安。

新北市警察局局長黃宗仁指出，新北市有三千志工、三千民防、五千義警、五千警友還有二萬的巡守大隊，再加上八千員警，這是一個正義的力量、治安的力量，想好好凝聚這些共識，希望凝聚起來這些力量，推動在雲端社區警政，就是要讓所有打擊犯罪的效能、效力能再提升，這也是這次到每個地方都參與義警民防常訓主要的原因。

黃宗仁強調，現在疫情期間，所有的犯罪都下降了，但是有一種犯罪在全國都突然的冒升，就是詐騙集團、詐騙犯罪，傷害人民很深，所以，新北的警察要絕地大反攻，要結合社區、集合所有民間的力量、結合五力的力量，義警民防、巡守志工，當警局的宣導員，警察會帶頭，盡力的去對付這些犯罪，但是要有效，需要結合所有的力量，包括金融機構的行員、超商的員工，這些力量結合起來，絕對不讓詐騙集團一再的傷害市民。

汐止警分局分局長林詮峰指出，義警及民防人員是本市最重要的「五力」之一，為警察的最佳後盾，治安及交通工作無法僅靠政府或警察單方面努力，期盼社會大眾共同關心，全民的參與是維護交通及治安的最大動力，在警方與244位「臺灣英雄」共同努力之下，必能順利圓滿達成任務。

警察 詐騙集團 新北 汐止

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