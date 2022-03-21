淡水頂田寮路風鈴木盛開 將打造黃金大道

新北市淡水區興仁里頂田寮路北10線道0.5公里處，一整排的金黃色花朵盛開在道路彎道旁，這片花海是興仁里透過社區種植，目前有將近20棵的風鈴木大爆發，未來社區將加種四十到五十棵的黃金風鈴木，將頂田寮路打造成為黃金大道。

興仁里長盧仁澤表示，這些黃花風鈴木是前幾年社區開始種植，由於經過細心的照顧，加上今年氣候提早回暖，所以花朵在上星期開始就盛開大爆發，就連本來要去緣道觀音廟的民眾，經過看到如此美麗的景像都特別停下來拍照。

民眾表示，原本要上山去緣道觀音廟，但經過看到這麼美麗的黃金花朵，特別停下來拍照，實在是美不勝收。

里長盧仁澤表示，今年社區也將會在對面右側的路旁，加種四十到五十棵的黃金風鈴木，希望將頂田寮路打造成為黃金大道，也成為里內的特色之一。