快訊

央行前總裁彭淮南換屋了 專家：高齡化時代「這屋」最搶手

驚悉東航失事 習近平下達重要指示

淡水頂田寮路風鈴木盛開 將打造黃金大道

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區興仁里頂田寮路北10線道0.5公里處，有將近20棵的風鈴木大爆發。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區興仁里頂田寮路北10線道0.5公里處，有將近20棵的風鈴木大爆發。 圖／紅樹林有線電視提供

新北淡水區興仁里頂田寮路北10線道0.5公里處，一整排的金黃色花朵盛開在道路彎道旁，這片花海是興仁里透過社區種植，目前有將近20棵的風鈴木大爆發，未來社區將加種四十到五十棵的黃金風鈴木，將頂田寮路打造成為黃金大道。

興仁里長盧仁澤表示，這些黃花風鈴木是前幾年社區開始種植，由於經過細心的照顧，加上今年氣候提早回暖，所以花朵在上星期開始就盛開大爆發，就連本來要去緣道觀音廟的民眾，經過看到如此美麗的景像都特別停下來拍照。

民眾表示，原本要上山去緣道觀音廟，但經過看到這麼美麗的黃金花朵，特別停下來拍照，實在是美不勝收。

里長盧仁澤表示，今年社區也將會在對面右側的路旁，加種四十到五十棵的黃金風鈴木，希望將頂田寮路打造成為黃金大道，也成為里內的特色之一。

風鈴木 淡水 新北

延伸閱讀

羅東林管處評定林業計畫執行績優 台北、宜蘭5社區獲獎

影／專偷社區發電機室 慣竊怪台電：太常停電害他被抓

兒少保護通報數冠六都 高雄102處防暴社區當守望雷達

北市再興社區女兒牆崩落 初勘認定「長期漏水」致鋼筋鏽蝕

相關新聞

原物料飛漲 北市老公寓電梯補助提高至250萬元

因應台北市超高齡化，加上營造業因疫情成本大幅增加，北市府為改善居住在老公寓的銀髮族及行動不便者，將增設電梯補助上限從原先的220萬提高至250萬，減輕民眾負擔...

新北大都會公園綻放滿滿杜鵑花 遊憩放電一次滿足

隨時序準備步入春季，新北大都會荷花公園杜鵑花也都綻放，讓現場充滿紅花綠葉相映的浪漫活潑氣氛。新北高灘處表示，整排杜鵑花不...

助經建計劃擬定 新店中和等區工業及服務業普查所揭牌

為配合行政院主計處辦理每5年一次的工業及服務業普查，新北市政府主計處於3月10日成立「新北市工業及服務業普查處」，並於今...

「2022捷運盃街舞」登場 排舞冠軍隊伍可拿12萬獎金

「2022捷運盃街舞」首波校際街舞大賽今拉開序幕，今年由唱跳團體B.T.O.D作為5月校際街舞大賽代言人，另邀請知名藝人...

「機關達人大賽」今起報名 北市推動數位時代人才需求

台北市政府教育局與國立台灣師範大學、智高實業股份有限公司及台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會合作，首度辦理「機關達人大賽」。...

北市山區老社區都更不能再等 文山區興家里長：見油漆剝落就人心惶惶

北市文山區日前發生女兒牆的崩塌意外，台北市議員王欣儀指出，山坡地社區屋齡皆已逾30年，卻因為是住二山限區，無法進行都更，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。