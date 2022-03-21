汐止工商普查所揭牌 87人普查1萬2千家

每五年一次的工商普查就要展開，汐止區工業及服務業普查所今(21)日正式揭牌，以汐止區來說，普查家數預估1萬2862家，比起五年前，增加了大約2000家，將動員87個人力，也希望店家們能夠配合。

汐止區長陳健民表示，5年1次的工商普查是全國工商經濟的總體檢，目的在蒐集工業及服務業的經營狀況、資源分布及生產結構等資料，汐止區普查家數約1萬2862家，動員人力為87人，相較於5年前，普查家數增加約2000家，那因為這兩年因應疫情的關係，所以，新增調查是否受疫情影響的問項，也請店家業者能夠支持配合。

新北市經發局科長高弘儒指出，今天特地代表市政府跟區公所普查的同仁加油希望汐止的普查事項能夠順利圓滿，市政府一定會站在協助區公所的立場，包括未來碰到任何的情況，都會協助解決。

陳健民說，因為近年詐騙案件層出不窮，所以，普查員執行時會秉持3不2會原則，所謂3不就是普查員不會洩露個人資料給任何人、不會詢問普查表以及的資料、不會要求提供帳戶或存摺，2會則是普查員會佩戴普查員證、會親自遞送致受訪戶函。